"Wstyd mi za was". Tusk do prezydenta i opozycji, w tle słowa z Niemiec

W skrócie Niemiecki polityk AfD, Fabian Keubel, skrytykował Polaków, określając ich jako "Afroamerykanów Europy" oraz sugerując, że Polska jest większym zagrożeniem dla Niemiec niż Rosja.

Premier Donald Tusk ostro zareagował na te słowa, kierując swój komentarz do polityków opozycji: Nawrockiego, Kaczyńskiego i Mentzena.

Wypowiedzi AfD wywołały oburzenie także wśród innych polskich polityków, którzy komentowali wsparcie dla tej niemieckiej partii w Polsce.

Komentarz Donalda Tuska pojawił się po tym, jak Fabian Keubel z niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) opublikował w sieci serię wpisów, w których uderzył w Polskę.

Keubel z AfD pisał o Polsce. Tusk zwrócił się do kilku polskich polityków: Wstyd mi za was

"Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są 'Afroamerykanami Europy' z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem" - napisał szef polskiego rządu.

Premier podsumował swój wpis krótkim stwierdzeniem, zwracając się do wskazanych wcześniej przez niego polityków: "Wstyd mi za was!".

Niemal w tym samym czasie do wpisów niemieckiego polityka odniósł się także szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Są w Polsce politycy, którzy wciąż uznają AfD za normalną partię i wspierają jej inicjatywy. Są..." - napisał w mediach społecznościowych.

Polityk AfD uderzył w Polskę. Mówił o "Afroamerykanach Europy"

Fabian Keubel opublikował w mediach społecznościowych serię wpisów, w których skrytykował Polaków. Jak stwierdził, "polska tożsamość opiera się na poczuciu krzywdy".

"Polacy postrzegają siebie jako wielką, godną politowania ofiarę europejskiej historii. Są po prostu Afroamerykanami Europy" - ocenił polityk Alternatywy dla Niemiec.

Ponadto Keubel odniósł się także do niedawnej wypowiedzi lidera AfD Tino Chrupalli, który w wywiadzie mówił, że "Polska może stanowić zagrożenie dla Niemiec". Niemiecki polityk zgodził się z przewodniczącym ugrupowania.

"(...) W rzeczywistości Polska obiektywnie stanowi dla Niemiec o wiele większe zagrożenie niż Rosja czy ktokolwiek inny" - ocenił Keubel. Dodał też, że nasz kraj jest m.in. winien "kradzieży ziem".

W dalszej części wpisu polityk AfD stwierdził, że "w przeciwieństwie na przykład do Rosji, ta antyniemiecka Polska graniczy bezpośrednio z Niemcami (…). Dlatego Polska obiektywnie stanowi dla nas, Niemców, znacznie większe zagrożenie niż jakiekolwiek inne państwo".

