"Wstyd mi za was". Tusk do prezydenta i opozycji, w tle słowa z Niemiec
"Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są 'Afroamerykanami Europy' z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wpis podsumował słowami: Wstyd mi za was!
W skrócie
- Niemiecki polityk AfD, Fabian Keubel, skrytykował Polaków, określając ich jako "Afroamerykanów Europy" oraz sugerując, że Polska jest większym zagrożeniem dla Niemiec niż Rosja.
- Premier Donald Tusk ostro zareagował na te słowa, kierując swój komentarz do polityków opozycji: Nawrockiego, Kaczyńskiego i Mentzena.
- Wypowiedzi AfD wywołały oburzenie także wśród innych polskich polityków, którzy komentowali wsparcie dla tej niemieckiej partii w Polsce.
Komentarz Donalda Tuska pojawił się po tym, jak Fabian Keubel z niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) opublikował w sieci serię wpisów, w których uderzył w Polskę.
Keubel z AfD pisał o Polsce. Tusk zwrócił się do kilku polskich polityków: Wstyd mi za was
"Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są 'Afroamerykanami Europy' z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem" - napisał szef polskiego rządu.
Premier podsumował swój wpis krótkim stwierdzeniem, zwracając się do wskazanych wcześniej przez niego polityków: "Wstyd mi za was!".
Niemal w tym samym czasie do wpisów niemieckiego polityka odniósł się także szef MSWiA Marcin Kierwiński.
"Są w Polsce politycy, którzy wciąż uznają AfD za normalną partię i wspierają jej inicjatywy. Są..." - napisał w mediach społecznościowych.
Polityk AfD uderzył w Polskę. Mówił o "Afroamerykanach Europy"
Fabian Keubel opublikował w mediach społecznościowych serię wpisów, w których skrytykował Polaków. Jak stwierdził, "polska tożsamość opiera się na poczuciu krzywdy".
"Polacy postrzegają siebie jako wielką, godną politowania ofiarę europejskiej historii. Są po prostu Afroamerykanami Europy" - ocenił polityk Alternatywy dla Niemiec.
Ponadto Keubel odniósł się także do niedawnej wypowiedzi lidera AfD Tino Chrupalli, który w wywiadzie mówił, że "Polska może stanowić zagrożenie dla Niemiec". Niemiecki polityk zgodził się z przewodniczącym ugrupowania.
"(...) W rzeczywistości Polska obiektywnie stanowi dla Niemiec o wiele większe zagrożenie niż Rosja czy ktokolwiek inny" - ocenił Keubel. Dodał też, że nasz kraj jest m.in. winien "kradzieży ziem".
W dalszej części wpisu polityk AfD stwierdził, że "w przeciwieństwie na przykład do Rosji, ta antyniemiecka Polska graniczy bezpośrednio z Niemcami (…). Dlatego Polska obiektywnie stanowi dla nas, Niemców, znacznie większe zagrożenie niż jakiekolwiek inne państwo".