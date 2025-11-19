Wojna w Ukrainie
Ostre słowa republikanina. Plan pokojowy Trumpa "brzmi jak układ monachijski"

Oprac.: Dorota Hilger

"Nieangażowanie Europejczyków jest głupotą. Stany Zjednoczone zrobiły to samo z Wietnamem Południowym i rządem afgańskim. To brzmi jak Monachium z 1938 roku - powiedział republikański kongresmen Don Bacon. Skomentował w ten sposób informację dotyczące planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. Warunki porozumienia miały zostać wynegocjowane przez USA i Rosję, z wykluczeniem Kijowa i Europy.

  • Republikański kongresmen Don Bacon krytykuje możliwe negocjacje USA z Rosją ponad głową Ukrainy, porównując je do układu monachijskiego z 1938 roku.
  • Plany pokojowe mogą wymagać od Ukrainy istotnych ustępstw terytorialnych i ograniczeń militarnych.
  • Pojawiają się wątpliwości co do braku zaangażowania Europy.
"Całkowicie nie zgadzam się z administracją negocjującą z Rosjanami, a nie z Ukraińcami, i jej planem żądania od Ukraińców zaakceptowania porozumienia jako 'faktu dokonanego'" - napisał kongresmen z Nebraski na platformie X.

Polityk dodał, że "nieangażowanie Europejczyków jest głupotą".

"Stany Zjednoczone zrobiły to samo z Wietnamem Południowym i rządem afgańskim. To brzmi jak Monachium z 1938 roku" - napisał.

Bacon odniósł się w ten sposób do doniesień portalu Politico o tym, że administracja Trumpa planuje przedstawić Ukrainie swój plan pokojowy wynegocjowany z Rosją jako "fakt dokonany", uważając, że osłabiona Ukraina nie będzie w stanie go odrzucić.

Cytowany przez Politico urzędnik administracji stwierdził, że "nie obchodzi" ich stanowisko państw europejskich.

    Plan pokojowy dla Ukrainy. "Nieangażowanie Europejczyków jest głupotą"

    Pierwszy o 28-punktowym planie ustalonym między wysłannikiem Władimira Putina - Kiriłłem Dmitrijewem i wysłannikiem Donalda Trumpa - Stevem Witkoffem, napisał portal Axios, nie podając jednak szczegółów.

    Dmitrijew stwierdził jednak, że odpowiada na rosyjskie obawy dotyczące bezpieczeństwa i zakłada reset stosunków między USA i Rosją.

    Sam Witkoff w skasowanym już wpisie na X, będącym odpowiedzią autorowi tekstu w Axios, napisał "on musiał dostać to od K.", co może wskazywać, że źródłem był Kiriłł Dmitrijew.

    Rosyjski MSZ z kolei zaprzeczyło, by dostało jakiekolwiek informacje o amerykańskiej propozycji pokojowej.

      Wojna w Ukrainie. Plan pokojowy Trumpa

      Agencja Reutera, powołując się na wtajemniczone źródła, podała, że USA "zasygnalizowały Ukrainie, że musi zaakceptować opracowane przez USA ramy zakończenia wojny" i że zakładają one ustępstwa terytorialne oraz częściowe rozbrojenie i ograniczenie liczebności ukraińskiej armii.

      W środę do Kijowa przyjechał natomiast sekretarz ds. sił lądowych Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll, najwyższy rangą urzędnik Pentagonu w administracji Donalda Trumpa, który odwiedził Ukrainę.

      Celem wizyty mają być m.in. rozmowy na temat zakończenia wojny, a także partnerstwa w produkcji dronów z Ukrainą. Według "Wall Street Journal", Witkoff miał doradzać Driscollowi na temat rokowań pokojowych.

      Doniesienia o potencjalnym przełomie pojawiają się w momencie, gdy prezydent Trump wyraził zgodę na procedowanie przez Kongres ustawy o nowych sankcjach przeciwko Rosji.

      Mimo to, źródła w Kongresie wyraziły we wtorek i środę sceptycyzm, czy faktycznie dojdzie do uchwalenia restrykcji.

