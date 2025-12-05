W skrócie Hiszpańska policja zatrzymała 47-letniego Polaka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania za handel narkotykami i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Mężczyzna wpadł podczas pobytu w Alicante i czeka obecnie na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Polski.

Sprawa jest jednym z wielu przypadków przestępstw narkotykowych z udziałem Polaków na trasie Hiszpania-Polska, które w ostatnich miesiącach były ujawniane przez organy ścigania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Polak był poszukiwany w związku z zarzutami o handel narkotykami, a także udział w strukturach zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się przemytem zagranicznym. "Zbieg popełnił te czyny w 2021 roku, gdy działał w organizacji handlującej dużymi ilościami marihuany między Hiszpanią a Polską" - wyjaśnili dziennikarze TodoAlicante.

Hiszpanie zatrzymali Polaka. Czeka na proces ekstradycji

Według ustaleń portalu polskie organy ścigania przekazały list gończy za Polakiem do Grupy Zbiegów Międzynarodowych Generalnego Komisariatu Policji. Funkcjonariusze wskazanego organu podejrzewali, że mężczyzna może ukrywać się w Alicante.

Dzięki szeroko zakrojonemu śledztwu udało się dotrzeć do 47-latka i dokonać jego zatrzymania. Po aresztowaniu służby poinformowały, że miał on także zatargi z hiszpańskim prawem. Sąd próbował wymierzyć mu karę w związku z prowadzeniem samochodu bez prawa jazdy.

Zatrzymany został przekazany do jednego z centralnych sądów śledczych, podlegających pod Krajowy Sąd Karny i Administracyjny. Organ będzie decydował o procedurze jego późniejszej ekstradycji do Polski.

Przemyt z Polski do Hiszpanii problemem organów ścigania

Sprawa zatrzymanego handlarza nie jest odosobniona. W 2025 roku przedstawiciele polskiego wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariusze kilkukrotnie informowali o przejęciach nielegalnych substancji pochodzących z Półwyspu Iberyjskiego.

31 stycznia Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 17 osobom. Zarzucono im, że od września 2023 r. do lutego 2024 r. dokonali sześciu przemytów narkotyków z Hiszpanii do Polski, których wartość to ok. 95 mln zł.

Pod koniec marca CBŚP we współpracy z innymi europejskimi służbami zabezpieczyło ponad 1,3 tony kokainy na terenie Francji i Hiszpanii, która również miała docelowo trafić m.in. na polski rynek.

Z kolei w listopadzie Prokuratura Regionalna w Gdańsku poinformowała, że 30 października skierowano do sądu akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która w imitacji stalowej konstrukcji mostu przemyciła z Hiszpanii do Polski dwie tony marihuany.

Źródło: TodoAlicante

"Polityczny WF": Nie na to się umawiała? Wrze wokół minister zdrowia INTERIA.PL