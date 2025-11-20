W skrócie Szkolenie z obsługi dronów dla polskich żołnierzy przeprowadzili ukraińscy instruktorzy.

Wiedza i doświadczenie wyniesione z wojny na Ukrainie są obecnie nieocenione dla polskiej armii.

Polscy eksperci podkreślają konieczność uczenia się od Ukraińców i adaptowania ich rozwiązań.

O szkoleniu z obsługi dronów Janusz Onyszkiewicz poinformował w rozmowie z serwisem Ukrinform. Ćwiczenia przeprowadzono na poligonie w Orzyszu w woj. warmińsko-mazurskim.

Szkolenia z obsługi dronów. Onyszkiewicz: Ukraińscy żołnierze uczyli Polaków

- Niedawno 60 polskich żołnierzy wzięło udział w szkoleniu z obsługi dronów, które są używane na Ukrainie, a produkowane dla ukraińskiej armii w Polsce - powiedział były minister obrony narodowej (w latach 1992-1993 i 1997-2000 - red.).

Janusz Onyszkiewicz przekazał, że szkolenie przebiegło bardzo dobrze. - Myślę, że może to być początek szerszego procesu szkolenia polskich żołnierzy z wykorzystaniem ukraińskiego doświadczenia, ponieważ szkolenie prowadzili instruktorzy z Ukrainy - mówił.

Były szef polskiego MON dodał też, iż ma nadzieje, że takie szkolenie stanie się powszechnym zjawiskiem nie tylko w Polsce.

Jego zdaniem "umiejętność obsługi dronów bojowych w armiach krajów europejskich jest absolutną koniecznością".

Ukraińcy zszokowani poziomem szkolenia w Polsce. Były wojskowy: Trzeba od nich czerpać

BBC News Ukraine podawało w ostatnim czasie, że ukraińscy żołnierze, którzy uczestniczyli w szkoleniach na poligonach w Polsce, skarżyli się m.in. na ćwiczenia z obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

Polscy instruktorzy mieli zapewnić bezpieczną przestrzeń do szkolenia, ale to Ukraińcy mieli pokazywać Polakom, jak prawidłowo sterować dronami.

Mjr rez. pilot Michał Fiszer przekazał w rozmowie z Interią, że wynika to po prostu z doświadczenia, które nasi sąsiedzi posiadają, a którego nam brakuje. - Szkolimy tak, jak wiemy. Gdybyśmy prowadzili działania wojenne, to również mielibyśmy bieżącą wiedzę - podkreślał.

Zdaniem byłego wojskowego "trzeba czerpać od Ukraińców ile się da, nie obrażać się na nich".

