Ukraińcy szkolili polskich żołnierzy. Onyszkiewicz o "absolutnej konieczności"
- Niedawno 60 polskich żołnierzy wzięło udział w szkoleniu z obsługi dronów, które przeprowadzili Ukraińcy - przekazał były szef MON Janusz Onyszkiewicz. Jak dodał, ćwiczenia odbyły się na poligonie w Orzyszu. Jednocześnie wyraził nadzieję, że to "może być początek szerszego procesu szkolenia", jednak nie tylko polskiej armii, ale i wojsk państw europejskich.
W skrócie
- Szkolenie z obsługi dronów dla polskich żołnierzy przeprowadzili ukraińscy instruktorzy.
- Wiedza i doświadczenie wyniesione z wojny na Ukrainie są obecnie nieocenione dla polskiej armii.
- Polscy eksperci podkreślają konieczność uczenia się od Ukraińców i adaptowania ich rozwiązań.
O szkoleniu z obsługi dronów Janusz Onyszkiewicz poinformował w rozmowie z serwisem Ukrinform. Ćwiczenia przeprowadzono na poligonie w Orzyszu w woj. warmińsko-mazurskim.
Szkolenia z obsługi dronów. Onyszkiewicz: Ukraińscy żołnierze uczyli Polaków
- Niedawno 60 polskich żołnierzy wzięło udział w szkoleniu z obsługi dronów, które są używane na Ukrainie, a produkowane dla ukraińskiej armii w Polsce - powiedział były minister obrony narodowej (w latach 1992-1993 i 1997-2000 - red.).
Janusz Onyszkiewicz przekazał, że szkolenie przebiegło bardzo dobrze. - Myślę, że może to być początek szerszego procesu szkolenia polskich żołnierzy z wykorzystaniem ukraińskiego doświadczenia, ponieważ szkolenie prowadzili instruktorzy z Ukrainy - mówił.
Były szef polskiego MON dodał też, iż ma nadzieje, że takie szkolenie stanie się powszechnym zjawiskiem nie tylko w Polsce.
Jego zdaniem "umiejętność obsługi dronów bojowych w armiach krajów europejskich jest absolutną koniecznością".
Ukraińcy zszokowani poziomem szkolenia w Polsce. Były wojskowy: Trzeba od nich czerpać
BBC News Ukraine podawało w ostatnim czasie, że ukraińscy żołnierze, którzy uczestniczyli w szkoleniach na poligonach w Polsce, skarżyli się m.in. na ćwiczenia z obsługi bezzałogowych statków powietrznych.
Polscy instruktorzy mieli zapewnić bezpieczną przestrzeń do szkolenia, ale to Ukraińcy mieli pokazywać Polakom, jak prawidłowo sterować dronami.
Mjr rez. pilot Michał Fiszer przekazał w rozmowie z Interią, że wynika to po prostu z doświadczenia, które nasi sąsiedzi posiadają, a którego nam brakuje. - Szkolimy tak, jak wiemy. Gdybyśmy prowadzili działania wojenne, to również mielibyśmy bieżącą wiedzę - podkreślał.
Zdaniem byłego wojskowego "trzeba czerpać od Ukraińców ile się da, nie obrażać się na nich".