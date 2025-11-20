Polska chce wydania dwóch Ukraińców. Białoruś otrzymała notę

W skrócie Polska wystąpiła do Białorusi z wnioskiem o wydanie dwóch Ukraińców podejrzewanych o akty dywersji na kolei na zlecenie Rosji.

Mężczyźni po akcji sabotażowej uciekli na Białoruś.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie dywersji i postawiła zarzuty o charakterze terrorystycznym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że w środę do siedziby MSZ wezwany został białoruski charge d'affaires. Jak dodał, została mu wręczona nota dyplomatyczna.

Strona polska zawnioskowała "o wydanie dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o dopuszczenie się na zlecenie służb specjalnych Federacji Rosyjskiej przestępstw o charakterze terrorystycznym".

Jak ustaliła Interia, są to Jewhienij Iwanow i Ołeksandr Kononow.

Do zdarzeń doszło w dniach 15 - 17 listopada. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.

W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Po przeprowadzeniu akcji mężczyźni uciekli na Białoruś.

Akty dywersji na kolei. Prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu.

- Postanowiono o postawieniu podejrzanym zarzutów przeprowadzenia aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na zlecenie Federacji Rosyjskiej - mówił prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Chodzi o zarzut dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym oraz używania materiałów wybuchowych.

Za popełnienie wspomnianego przestępstwa grozi nawet karą dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator Nowak nadmienił na konferencji prasowej, że podejrzani mężczyźni "nie byli karani w Polsce". Nasz kraj współpracuje w tej sprawie ze stroną ukraińską.

Projekt asystencji osobistej po 2 latach trafił do Sejmu. Dziemianowicz-Bąk w ''Graffiti'': Budził dyskusje. Były różne koncepcje Polsat News Polsat News