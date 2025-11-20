Rosyjskie małżeństwo - Igor i Irina R. - które jest oskarżone o szpiegostwo otrzymało w Polsce wsparcie finansowe z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Było to specjalne rządowe stypendium dla opozycjonistów - ustaliła "Rzeczpospolita".

Jak przekazał dziennik, małżeństwo wystąpiło także o status uchodźców. Było to w 2023 r. Status otrzymali rok później. W tym samym roku Igor i Irina R. zostali zatrzymani.

Rzecznik Urzędu do spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak w rozmowie z "Rz" przekazał, że małżeństwo przed wydaniem decyzji było "opiniowane przez służby (SG, ABW, Policję) pod kątem ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa".

Dodano, że w sytuacji, gdy polski sąd potwierdzi winę Igora i Iriny R., mogą oni otrzymaną ochronę stracić.

Małżeństwo otrzymało wsparcie od Polski. Szpiegowali na rzecz Rosji

Sam Igor R. został zatrzymany w połowie 2024 r. Jego żonę służby ujęły w listopadzie. Mężczyzna, który po aresztowaniu przyznał się do współpracy z rosyjskim wywiadem, w Rosji pracował w sztabie Aleksieja Nawalnego.

Służby wyposażyły go w telefon komórkowy oraz kartę SIM. Za informację mężczyźnie płacono w rublach.

Dla Rosjan Igor R. pracował w Polsce od 2020 r. Szpiegował rosyjską opozycję i środowisko akademickie.

Jak przekazała prokuratura, zdobyte dane mężczyzna przekazał żonie na szyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci w celu dalszego przekazania FSB na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Dodano, że Irina R. podjęła w Rosji działania zmierzające do przekazania zaszyfrowanych danych FSB. Kobieta nadała przesyłkę za pomocą paczkomatu oraz podjęła próbę nawiązania kontaktu z funkcjonariuszami tej służby.

Z aktu oskarżenia wobec mężczyzny, wynika że Igor R. podpisał zgodę na współpracę, dostał pseudonim i obiecał przekazywać informację FSB.

Ponad to prokuratura oskarża Igora R., że w lipcu 2024 roku, w porozumieniu z obywatelami Ukrainy oraz obywatelem Rosji, nadał i zlecił odbiór paczki z materiałem wybuchowym. Była to nitrogliceryna.

Prezes NIL o spotkaniu z prezydentem Nawrockim. "Usłyszałem troskę" Polsat News Polsat News