Tusk i Orban jednym głosem. Premierzy apelują do szefowej KE
"Jesteśmy w punkcie zwrotnym dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego" - napisali premierzy sześciu państw Unii Europejskiej w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Politycy upomnieli się o rewizję unijnej polityki dotyczącej aut. Ostrzegli też, że obecne regulacje osłabiają konkurencyjność europejskiego sektora motoryzacyjnego.
W skrócie
- Premierzy sześciu państw UE zaapelowali do Ursuli von der Leyen o rewizję polityki dotyczącej aut.
- Podkreślono konieczność odejścia od niektórych ustaleń dotyczących aut spalinowych i wsparcia różnych technologii niskoemisyjnych.
- Politycy wezwali do uwzględnienia w planach pojazdów hybrydowych, paliw alternatywnych oraz wsparcia dla konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Pod listem wysłanym do do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen podpisali się premierzy: Polski Donald Tusk, Węgier Viktor Orban, Słowacji Robert Fico, Włoch Giorgia Meloni, Czech Petr Fiala i Bułgarii Rosen Żelazkow.
W liście podkreślono, że dyskusje podczas ostatniego szczytu UE na temat konkurencyjności, a także debata nad stanowiskiem Rady UE (państw członkowskich) w sprawie rewizji unijnego prawa klimatycznego, ujawniły "konieczność odejścia raz na zawsze od ideologicznego dogmatyzmu, który doprowadził całe sektory produkcji na skraj upadku, przy niewielkich lub prawie żadnych efektach, jeśli chodzi o globalne emisje".
Szefowie rządów wskazali na potrzebę pełnego zastosowania zasady neutralności technologicznej, zaznaczając, że "nie istnieje jedno cudowne rozwiązanie dla dekarbonizacji".
Ich zdaniem narzucanie jednej technologii ogranicza badania, innowacje i konkurencję, a skutki tych działań szczególnie dotykają europejski przemysł motoryzacyjny, który jak napisano "dramatycznie cierpi z powodu obecnych unijnych regulacji".
Kilka krajów UE zaapelowało do KE. Chodzi o rewizję polityki dotyczącej aut
Premierzy wezwali, aby w nadchodzącej rewizji rozporządzenia dotyczącego norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych utrzymać także po 2035 r. rolę hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in, technologii ogniw paliwowych, pojazdów elektrycznych z tzw. range extenderami oraz innych przyszłych rozwiązań.
Ich zdaniem rewizja powinna uwzględniać rolę paliw niskoemisyjnych i odnawialnych w dekarbonizacji transportu drogowego, klasyfikując również biopaliwa jako "paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla".
W liście zaproponowano także rewizję rozporządzenia dotyczącego norm CO2 dla pojazdów ciężkich, aby ułatwić producentom "osiąganie celów i uniknąć ryzyka kar".
Premierzy odnieśli się także krytycznie do propozycji Czystego Ładu Przemysłowego w zakresie transportu drogowego.
Jak podkreślili w liście, KE powinna skoncentrować się na promowaniu dobrych praktyk, zachęt podatkowych i programów wsparcia, stosując podejście neutralne technologicznie w przechodzeniu na mobilność nisko- i zeroemisyjną.
"Jesteśmy w punkcie zwrotnym zarówno dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i przemysłu podzespołów samochodowych, jak i dla europejskich działań na rzecz klimatu. Możemy i musimy skutecznie dążyć do realizacji naszego celu klimatycznego, nie niszcząc jednocześnie naszej konkurencyjności, ponieważ na przemysłowej pustyni nie ma nic zielonego" - napisali w podsumowaniu listu premierzy.