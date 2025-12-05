W skrócie Premierzy sześciu państw UE zaapelowali do Ursuli von der Leyen o rewizję polityki dotyczącej aut.

Podkreślono konieczność odejścia od niektórych ustaleń dotyczących aut spalinowych i wsparcia różnych technologii niskoemisyjnych.

Politycy wezwali do uwzględnienia w planach pojazdów hybrydowych, paliw alternatywnych oraz wsparcia dla konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

W liście podkreślono, że dyskusje podczas ostatniego szczytu UE na temat konkurencyjności, a także debata nad stanowiskiem Rady UE (państw członkowskich) w sprawie rewizji unijnego prawa klimatycznego, ujawniły "konieczność odejścia raz na zawsze od ideologicznego dogmatyzmu, który doprowadził całe sektory produkcji na skraj upadku, przy niewielkich lub prawie żadnych efektach, jeśli chodzi o globalne emisje".

Szefowie rządów wskazali na potrzebę pełnego zastosowania zasady neutralności technologicznej, zaznaczając, że "nie istnieje jedno cudowne rozwiązanie dla dekarbonizacji".

Ich zdaniem narzucanie jednej technologii ogranicza badania, innowacje i konkurencję, a skutki tych działań szczególnie dotykają europejski przemysł motoryzacyjny, który jak napisano "dramatycznie cierpi z powodu obecnych unijnych regulacji".

Premierzy wezwali, aby w nadchodzącej rewizji rozporządzenia dotyczącego norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych utrzymać także po 2035 r. rolę hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in, technologii ogniw paliwowych, pojazdów elektrycznych z tzw. range extenderami oraz innych przyszłych rozwiązań.

Ich zdaniem rewizja powinna uwzględniać rolę paliw niskoemisyjnych i odnawialnych w dekarbonizacji transportu drogowego, klasyfikując również biopaliwa jako "paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla".

W liście zaproponowano także rewizję rozporządzenia dotyczącego norm CO2 dla pojazdów ciężkich, aby ułatwić producentom "osiąganie celów i uniknąć ryzyka kar".

Premierzy odnieśli się także krytycznie do propozycji Czystego Ładu Przemysłowego w zakresie transportu drogowego.

Jak podkreślili w liście, KE powinna skoncentrować się na promowaniu dobrych praktyk, zachęt podatkowych i programów wsparcia, stosując podejście neutralne technologicznie w przechodzeniu na mobilność nisko- i zeroemisyjną.

"Jesteśmy w punkcie zwrotnym zarówno dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i przemysłu podzespołów samochodowych, jak i dla europejskich działań na rzecz klimatu. Możemy i musimy skutecznie dążyć do realizacji naszego celu klimatycznego, nie niszcząc jednocześnie naszej konkurencyjności, ponieważ na przemysłowej pustyni nie ma nic zielonego" - napisali w podsumowaniu listu premierzy.

