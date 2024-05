Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Okręg nr 4. Warszawa i powiaty

Okręg 4 w wyborach do Parlamentu Europejskiego to ciekawy z perspektywy wyborców obszar. Ten bowiem obejmuje przede wszystkim Warszawę. Obok niej okręg 4 to także "okołowarszawskie" regiony. Mowa tutaj o powiatach grodziskim, legionowskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim oraz wołomińskim. Do tego okręg nr 4 w wyborach do Parlamentu Europejskiego to także głosy wliczane z zagranicy oraz ze statków.