Wybuch w czeskiej fabryce amunicji. Nowe informacje policji

Czeska policja uznała, że prawdopodobną przyczyną eksplozji w fabryce amunicji była awaria, nie sabotaż. We wtorek doszło do wybuchu pocisku w zakładzie STV Group, po którym jedna osoba trafiła do szpitala. Fabryka jako jedyna w Czechach produkuje amunicję dużego kalibru, a jej część trafia do Ukrainy.