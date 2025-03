Czeka nas kolejny zwrot w pogodzie. Zawdzięczamy go Manueli

Pogoda szykuje przyjemną niespodziankę. Po pochmurnej i deszczowej środzie w czwartek warunki się zmienią. Zbliżający się do Polski wyż Manuela przyniesie więcej przejaśnień, a miejscami nawet rozpogodzeń. Choć lokalnie popada, to nie będą to zbyt dokuczliwe zjawiska i nie potrwają zbyt długo. Będzie też dość ciepło: do około 15 stopni Celsjusza.