Podczas dwudniowej inspekcji, która trwała do środy, Kim nadzorował testy wydajności drona "zdolnego do śledzenia i monitorowania różnych celów strategicznych i działań wojsk wroga" na ziemi i na morzu, a także zdolność uderzeniową drona-kamikadze wyposażonego w technologię sztucznej inteligencji - podała Koreańska Centralna Agencja Informacyjna (KCNA). W raporcie stwierdzono również, że testy "w pełni zademonstrowały (...) zdolność uderzeniową" do wykorzystania ich w różnych misjach ataku taktycznego.