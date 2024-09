Indyjska amunicja trafia do Ukrainy. Moskwa się wściekła

Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi eksportu broni jej wykorzystanie jest ograniczone do podanego nabywcy , który ryzykuje wstrzymaniem przyszłej sprzedaży w razie nielegalnego transferu produktów.

Według trzech indyjskich urzędników Kreml podejmował kwestię dozbrajania Ukrainy co najmniej dwukrotnie, w tym podczas lipcowego spotkania ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa z jego indyjskim odpowiednikiem Subrahmanyamem Jaishankarem.

Wojna w Ukrainie. Indyjskie łuski do pocisków trafiają na wschód

W styczniu rzecznik indyjskiego MSZ Randhir Jaiswal powiedział na konferencji prasowej, że Indie nie wysyłały ani nie sprzedawały łusek do pocisków artyleryjskich Ukrainie.

Indie największym importerem broni. W tle miliardy dolarów

Indyjski urzędnik powiedział, że Nowe Delhi monitoruje sytuację. Podobnie jak przedstawiciel przemysłu obronnego, mający wiedzę o przekazywaniu amunicji, zaznaczył że Indie nie podjęły żadnych działań, by zakończyć dostawy do Europy.

Indie i USA zacieśniły ostatnio współpracę obronną i dyplomatyczną wobec wzmacniania się Chin , postrzeganych przez oba kraje jako głównego rywala. Oba kraje utrzymują przy tym ciepłe stosunki z Rosją , która jest od kilkudziesięciu lat głównym dostawcą broni dla Delhi, a premier Narendra Modi odmówił przystąpienia do zachodnich sankcji wobec Moskwy - podkreśla Reuters.

Indie wyeksportowały od 2018 do 2023 r. broń wartą nieco ponad 3 mld dolarów - wynika z danych skompilowanych przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytur Badań nad Pokojem (SIPRI).

Minister obrony Indii Rajnath Singh powiedział 30 sierpnia, że indyjski eksport broni przekroczył w ostatnim roku podatkowym 2,5 mld USD, a Delhi chce go zwiększyć do 2029 r. do 6 mld USD.