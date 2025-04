Funkcjonariusze CBA Mateusza W. zatrzymali w piątek. Dziennikarz został przetransportowany do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie usłyszał zarzuty .

- Mogę potwierdzić, że Mateusz W. został zatrzymany i dowieziony do prokuratury. Ma on obecnie status podejrzanego w sprawie. Chodzi o śledztwo, w którym podejrzany jest także Zbigniew M. - mówiła w rozmowie z Interią prokurator Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowa del. do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.