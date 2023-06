W ubiegłotygodniowym zestawieniu Sławomir Mentzen nie dał sobie równych i zdominował na TikToku pozostałych polityków rolką wyjaśniającą jego "niedyspozycję". Spośród partii królowała natomiast Konfederacja ze swoim filmikiem z Krzysztofem Bosakiem w roli głównej.

W najnowszej klasyfikacji bez cienia wątpliwości przytłaczająca część materiałów dotyczyła jednej kwestii - Marszu 4 czerwca. To ona podyktowała treść większości filmików publikowanych na politycznym TikToku w mijającym tygodniu.

Wybory parlamentarne 2023. Marsz 4 czerwca zdominował TikToka

Na pierwszej pozycji aktualnego rankingu znalazł się Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej udał się w poniedziałkowy poranek na trasę niedzielnego przemarszu, by podziękować miejskim służbom za porządkowanie ulic po kilkusettysięcznej demonstracji.

Rolkę odtworzono łącznie 1,3 mln razy.

Na kolejnej pozycji uplasował się Sławomir Mentzen, który podobnie jak lider tego zestawienia, nawiązał do marszu 4 czerwca. Prezes Nowej Nadziei jeszcze przed dniem demonstracji zakpił w swoim materiale na temat liczebności zgromadzenia. Wskazał, że podczas gdy jedne media będą sugerował, iż na marszu było 200-300 tys. osób, inne oznajmią, że nie było tam nikogo.

Krótki filmik Mentzena zdobył 1,2 mln wyświetleń.

Do marszu organizowanego przez Platformę Obywatelską nawiązał również Janusz Korwin Mikke. W swoim filmiku były lider partii KORWiN przechadza się z laską żartuje, że chciał pójść na marsz, ale rozbolała go noga. - Przecież wszyscy wiemy, że ten marsz jest po to, żeby wszyscy uwierzyli, że PO różni się do PiS-u, że oni się nienawidzą, żeby ludzie myśleli, że mają wybór- stwierdził Korwin-Mikke.

- Albo kontynuacja, albo Konfederacja! - zakończył poseł, co obejrzano 944,5 tys. razy.

Partie polityczne na TikToku. Konfederacja wyraźnie z przodu. Dalej PO i PiS

Podobnie jak w poprzednim tygodniu wśród partii politycznych stawkę po raz kolejny wyraźnie zdominowała Konfederacja, której najbardziej popularna rolka zdobyła 930,7 tys. wyświetleń.

Podobnie jak w przypadku filmików publikowanych przez polityków, najchętniej oglądany materiał partyjny również nawiązuje do Marszu 4 czerwca. Widzimy na nim fikcyjnego Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, którzy rozrzucają 800+ na trasie przemarszu.

Obaj kłócą się ze sobą, choć ostatecznie dochodzą do kompromisu. - Wszystko zgodnie z planem, rozdaliśmy kasę - mówi mężczyzna z maską ukazującą podobiznę lidera PO. - Jarek, najważniejsze, że Polacy będą głosowali na ciebie albo na mnie i dalej będziemy rządzić - kwituje.

Drugim najchętniej oglądanym materiałem jest filmik Platformy Obywatelskiej, na którym pojawia się Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy stwierdził, że chciałby spróbować naśladować byłą premier Beatę Szydło.

- Osiem lat, osiem lat - mówi rozbawiony polityk, nawiązując do znanych wypowiedzi sprzed lat, czym wywołał uśmiech na twarzach publiczności. Krótką rolkę z udziałem wiceprzewodniczącego PO odtworzono 278,4 tys. razy.

Stawkę partyjną zamyka Prawo i Sprawiedliwość swoim materiałem z udziałem premiera Morawieckiego. Szef rządu stwierdził, że podczas kadencji koalicji PO-PSL w Polsce zarabiało się trzy złote na godzinę, a najbardziej popularne były tzw. umowy śmieciowe. - Bezrobocie wśród młodych sięgające 40 proc. w niektórych regionach kraju i bezrobocie w całym kraju sięgające 15 proc. - wylicza Morawiecki.

- Nie mają chleba, to niech jedzą ciastka. Taka była filozofia działania naszych poprzedników - oznajmił premier, co obejrzano 240,1 tys. razy.

Polityczny TikTok - PSL dalej wysoko, PO zyskuje, Lewica traci

Tematyka najbardziej popularnych materiałów na politycznym TikTok'u sugeruje, że to tzw. opozycja liberalna przejęła w tym tygodniu inicjatywę, ponieważ to jej wydarzenie narzuciło pole do dyskusji w mijającym tygodniu.

Spośród polityków większą popularnością niż wcześniej wykazywali się także inni przedstawiciele PO - m.in. Arkadiusz Marchewka (623,9 tys. wyświetleń pod najchętniej oglądaną rolką) czy Cezary Tomczyk (603,2 tys.).

Poza Konfederacją, PO i PiS równie kilkalne po raz kolejny okazało się także Polskie Stronnictwo Ludowe - najpopularniejsza rolka PSL zdobyła 203,2 tys. wyświetleń, lecz ze względu na czwartą lokatę nie opiszemy jej bardziej szczegółowo.

Podobnie jak w kilku ostatnich zestawieniach - swoją popularność na TikToku traci lewa strona sceny politycznej - najchętniej oglądana rolka Nowej Lewicy zdobyła 43,1 tys. wyświetleń, zaś Partii Razem 38,4 tys. Wśród polityków żadna osoba nie przekroczyła 100 tys. pod najpopularniejszym materiałem.