- Czym jest Polska w naszych sercach? To przecież nie jest geografia, to nie jest abstrakcyjny termin (...) Polska to jest miłość. Nie ma Polski bez miłości, solidarności i wolności. Dlaczego dzisiaj pół miliona Polek i Polaków wyszło na ulice? Bo czujemy, że od lat Polską rządzą ludzie, którzy nie potrafią kochać, którzy zakłamali słowo "Solidarność" i którzy odbierają nam każdego dnia naszą wolność po kawałku - mówił Donald Tusk podczas przemówienia na marszu 4 czerwca w Warszawie.

Lider PO zaznaczył, że wierzy, że nadchodzi czas "szczęśliwej Polski", a zgromadzone tłumy ludzi m.in. w stolicy Polski, świadczą o tym, że "uwierzyli w zwycięstwo". - Ich wielką nadzieją był brak naszej nadziei, ich siłą była nasza bezsiła. Skończyło się. Dzisiaj cała Polska, my wszyscy, słyszymy i widzimy, jeszcze Polska nie zginęła - kontynuował.

Donald Tusk na marszu 4 czerwca: Demokracja w Polsce nie umrze, będziemy głośno krzyczeć

Jak dodał Tusk, idą do zwycięstwa, bo wierzą, że Polska to właśnie te trzy wartości: miłość, solidarność i wolność. Nadmienił również, że "demokracja umiera w ciszy", a od dzisiaj takowej ciszy nie będzie, dzięki temu, że tak licznie podniesiono głos w imieniu 38 mln Polek i Polaków. - Podnieśliście głos za demokracją, żeby nie umarła, mimo codziennych zamachów PiS-u, Kaczyńskiego, tej władzy na jej fundamenty. Demokracja w Polsce nie umrze, nie będzie ciszy, będziemy głośno krzyczeć - podkreślił.

- Dzisiaj zobaczyli (PiS - red.) pół miliona ludzi na ulicach, którzy są zjednoczeni. Chcę dzisiaj zapytać wszystkich w Polsce, chcę zapytać bardzo głośno i zdecydowanie. Czy na pewno warto szukać różnic między nami? Przecież wszyscy tak jak tu jesteśmy chcemy Polski wolnej, praworządnej, bezpiecznej, uczciwej, czystej i zielonej, samorządowej i Europejskiej - głosił ze sceny Tusk, co spotkało się z brawami. Lider PO dodał, że "jest gotów poświęcić swoje życie, żeby Polska była taka, jak w tych siedmiu punktach".

Donald Tusk zaznaczył, że "nigdy Polki i Polacy nie musieli się wstydzić", a dziś muszą się wstydzić władzy. - Jak to jest możliwe, że tak wspaniały naród ma taką władzę? Przecież nie ma żadnego powodu, żeby najlepsi ludzie na świecie mieli najgorszą władzę na świecie - mówił. Po tych słowach uczestnicy marszu skandowali "Donald Tusk".



Marsz 4 czerwca: Tusk: Milczeli przez miesiące, a później kłamali

Podkreślił, że wszystko rozstrzygną karty wyborcze, a nie tak jak było to w przeszłości " kamienie czy kule". Podkreślił, że wszystko zależy od obywateli i jeśli w ciągu dwóch, trzech miesięcy każdy z zebranych przekona "20 wątpiących" to "zmiotą z powierzchni tych, którzy upokarzają Polskę".

- Nikt w Polsce nie może przymykać oczu na zło, które oni czynią, nikt w Polsce nie może już udawać, że czuje się bezpiecznie - mówił Tusk i przywołał również temat sprawy rosyjskiej rakiety, której szczątki znaleziono na terytorium naszego kraju. - Oni, ta władza, zamiast jej szukać, poinformować ludzi, milczeli przez miesiące, a później kłamali, że nic nie wiedzieli - zaznaczył.