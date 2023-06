W minionym zestawieniu serce użytkowników TikToka skradł Donald Tusk i jego "bambik", z kolei wśród partii politycznych wyraźnie dominowała Konfederacja, która poruszyła ustami Sławomira Mentzena temat dodatków socjalnych i niżu demograficznego.

Ten tydzień przynosi powrót dawnego lidera, ale też dwa debiuty wśród polityków. Partyjne zestawienie z kolei wygląda prawie identycznie jak ostatnim razem.

Kampania wyborcza 2023: Mentzen powrócił na TikToku. Tyszkiewicz i Maciejewska debiutują

Niekwestionowanym liderem wśród polityków okazał się Sławomir Mentzen i głośne skutki jego piwnego spotkania. Jeden z liderów Konfederacji odpowiedział na krążące po sieci wideo, na którym widać zmęczonego i "niedysponowanego" polityka.

- Strasznie wczoraj zachlałem. Piłem piwo do piątej rano. Film mi się urwał, jak stałem na Nowym Świecie. Teraz mnie głowa boli. Trochę się przespałem, bo mam obowiązki. Mam "Piwo z Mentzenem" w Rzeszowie. Niektórzy mówią, że nie można pić, jak się ma kolejnego dnia występ. Ale to nieprawda. Można. Tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność - powiedział Sławomir Mentzen na rolce, którą obejrzanop 2,5 mln razy.



Do tej samej sytuacji odniosła się posłanka Nowej Lewicy Beata Maciejewska. Na filmiku widzimy wideo komentowane przez lidera Nowej Nadziei, na którym widać go "na rauszu". - Jestem zmęczony - słyszymy dziecięcy głos i kołyszącego się polityka.

Trwający 12 sekund klip obejrzano 1,1 mln razy.

Równie popularny filmik opublikował senator niezależny Wadim Tyszkiewicz, który oświadcza, że podpis prezydenta Dudy pod ustawą w sprawie powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich oznacza "upadek demokracji".

- Dzisiaj Duda doszusował do peletonu z Putinem i Łukaszenką, którego nawet przebił - stwierdził polityk. W jego opinii grupa, jaka zostanie powołana to "neobolszewicki sąd kapturowy", a międzynarodowa kariera prezydenta po końcu kadencji nie ma szans na realizację, ponieważ "nikt z usłużnymi idiotami, łamiącymi prawo i konstytucję nie będzie chciał mieć nic do czynienia".

Zdaniem senatora PiS działa na korzyść Rosji, w Polsce obowiązuje system autorytarny, a Jarosław Kaczyński jest jak Hitler. - Do czego się jeszcze posunie ten dyktatorek w strachu przed utratą władzy? - pyta Tyszkiewicz i stwierdza, że "neofaszyści i neobolszewicy dla utrzymania władzy są gotowi na wszystko".

Materiał, podobnie jak poprzedni klip, również otrzymał 1,1 mln wyświetleń. Rolka pojawiła się na platformie przed propozycją prezydenckiej nowelizacji ustawy o komisji.

Partie polityczne i TikTok: Konfederacja "masakruje" konkurencję. PSL ponownie na podium

Partią polityczną, która opublikowała najbardziej klikalny filmik na TikToku po raz trzeci z rzędu jest Konfederacja. Na rolce widzimy jednego z liderów partyjnych, Krzysztofa Boska, który ocenił podczas "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii", że jego ugrupowanie nie jest przeciwko komisjom sejmowym, lecz nikt z partii nie mógł poprzeć "potworka konstytucyjnego", jakim była i jest komisja ds. badania rosyjskich wpływów.

- Koncentrowanie dyskusji na Tusku jest ślepą uliczką, bo to może uderzyć w każdą partię, łącznie z waszymi politykami - stwierdził Bosak i ocenił, że może dojść do sytuacji, w której komisja będzie złożona tylko z polityków PiS, którzy przed wyborami wyeliminują z walki o władzę na 10 lat, czym utrudni formowanie nowego rządu.

Zdaniem lidera Ruchu Narodowego PiS "stworzył coś, co wykracza poza wszelkie znane dotychczas procedury". - Jak ktoś się odwoła do sądu, będzie później się przed sądem procesował, że nie jest wielbłądem, a dziesięcioletni zakaz będzie obowiązywał. I co zrobimy? - pyta, o obejrzano łącznie 493,6 tys. razy.

Podobnie jak w zeszłym tygodniu, na drugim miejscu - lecz ze znacznie niższą ilością wyświetleń, bo 60,3 tys. - znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe. Na filmiku widzimy jedno z typowych targowisk i kłócących się o rządy PiS ludzi. - Szykujecie wojnę dla Polski - mówi jedna kobieta. - Wszystko będzie lepsze niż Kaczystan - odpowiada druga.

Wiele osób poruszyło temat dopłat socjalnych, jakie w ostatnim czasie zaoferował rząd. - Myślą, że ciemny lud to kupi, jak to powiedział Kurski - podkreśla zdenerwowana klientka. - Ale u nas jest ciemny lud. Ciemnogród u nas jest niestety - kwituje rozmówczyni.

Na ostatnim miejscu wśród partii, tuż za PSL uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. W krótki 17-sekundowym materiale wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekonuje, że gdy PiS wygra wybory, polska armia będzie się prężnie rozwijać.

- Zapewniam państwa, że w ciągu dwóch lat będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie - stwierdził Błaszczak, co obejrzano 59,3 tys. razy.

Polityczny przegląd TikToka. Podsumowanie dwóch miesięcy

To już drugi miesiąc naszych zestawień, a więc czas na kolejne podsumowanie. Pod względem najpopularniejszych polityków zdecydowane miejsce lidera zajmuje Sławomir Mentzen, który pojawił się 9 na 11 razy - pięciokrotnie na miejscu pierwszym i czterokrotnie na miejscu drugim. To także on jako jedyny dokonał zwycięstwa w trzech tygodniach z rzędu.

Na drugiej pozycji uplasował się Donald Tusk. Lider PO pojawił się sześć razy - trzy jako lider, dwa na drugiej pozycji i raz na trzeciej. Tuż za nim dawno nie widziana Wanda Nowicka - była wicemarszałek Sejmu była dwukrotnym zwycięzcą. Jednokrotnie z takiego miejsca mógł cieszyć się Artur Dziambor - szef Wolnościowców raz był trzeci.

Konfederacja jednoznacznym liderem, Lewica w tyle. Stabilna pozycja PiS

Spośród partii politycznych ugrupowaniem, które każdego tygodnia publikuje najchętniej klikane rolki jest Konfederacja - zwyciężyła ona pięciokrotnie, w tym raz trzykrotnie z rzędu, dwa razy była druga.

Choć od dawna w rankingach nie pojawiała się Lewica, to wciąż plasuje się na drugim miejscu - dwukrotnie wygrywała, a raz piastowała drugą pozycję. Po jednym zwycięstwie na koncie mają także: Razem, Suwerenna Polska, Platforma Obywatelska i AgroUnia.

Jeszcze częściej - bo ośmiokrotnie - od Konfederacji w rankingach Interii pojawiało się Prawo i Sprawiedliwość. Partia jednak nigdy nie wygrała - pięć razy była druga, a trzy razy zdobyła brązowy medal.

TikTok: Najgorętsze tematy mijających miesięcy

Zdecydowanie najczęstszym tematem poruszanym na najpopularniejszych TikTokach każdego tygodnia była bezkonkurencyjnie krytyka rządów Prawa i Sprawiedliwości - zwłaszcza w aspekcie łamania zasad demokracji, ograniczenia wolności słowa i wolności gospodarczych oraz niekontrolowana inflacja.

Politycy na nagraniach poruszali również kwestie związane z edukacją i młodymi Polakami, niskimi pensjami czy wysokimi dodatkami socjalnymi rządu. Rzadziej pojawia się kwestia ukraińskiego zboża czy szeroko pojętego rolnictwa, a także krytyka Unii Europejskiej oraz Platformy Obywatelskiej.