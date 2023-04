W świątecznym tygodniu serca użytkowników TikToka skradł Sławomir Mentzen, który jajami i złotą postacią przypominającą premiera zdobył 2,6 mln widzów i "zmasakrował" konkurencję. Wśród partii zwyciężyła z kolei AgroUnia. Wskazuje to, że temat ukraińskiego zboża rozgorzał na dobre także na popularnej aplikacji.

Najnowsze zestawienie to jednak spora niespodzianka. Po raz pierwszy - zarówno w kategorii "politycy", jak i "partie" - całkowicie zabrakło Konfederacji, a czołowe miejsca zajęła lewa strona sceny politycznej .

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu dwie najchętniej oglądane rolki na polskim TikToku politycznym zdobyły łącznie prawie cztery miliony wyświetleń i należały do lidera Nowej Nadziei.

Polityczny przegląd TikToka. Wanda Nowicka z 2 mln wyświetleń. Dalej Tusk i Kołodziejczak

Jedynym materiałem, który przebił granicę dwóch milionów wyświetleń okazał się filmik autorstwa posłanki Lewicy Wandy Nowickiej. Polityczka tłumaczy w swoim materiale, że nauczyciel nie może wstawić uczniowi jedynki za brak pracy domowej czy brak podręcznika. - Nauczyciel może oceniać twoje osiągnięcia naukowe - wyjaśnia była wicemarszałek Sejmu. Choć materiał nie jest stricte polityczny, zdecydowanie wyprzedził konkurencję.

Drugą pozycję zajęło konto Donalda Tuska, choć na rolce występuje wespół z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Politycy ustawieni są obok siebie w serdecznych nastrojach. W tym czasie widzimy podpis: "Kiedy pytają, czy razem z Rafałem staniemy przeciwko PiS...". Następnie były szef rządu i włodarz stolicy energicznie zbijają sobie ręce z dopiskiem, kontynuującym poprzednią treść: "A my już po nich idziemy". Liderów Platformy Obywatelskiej użytkownicy obejrzeli w sumie 1,6 mln razy.

Ostatnie miejsce na podium - również z przekroczonym milionem wyświetleń - zdobył Michał Kołodziejczak. Na filmiku lidera AgroUnii sprzed czterech dni (obowiązywały jeszcze poprzednie regulacje dotyczące zakazów na ukraińskie zboże - red.) widać jadący z ukraińską pszenicą pociąg - w tle napisano: "Tak w praktyce wygląda PiS-owski zakaz przywozu zbóż z Ukrainy". W materiale dowiadujemy się, że w ciągu jednego dnia przyjechały cztery podobne składy, co stanowi łącznie około 20 tys. ton. "Najnowszy myk to przywóz zbóż jako: 'czyściwo techniczne młynów'" - napisano. Wideo odtworzono 1,4 mln razy.

Partia Razem i długo, długo nic. Minister Czarnek jako PiS domyka stawkę

Spośród partii politycznych wyraźnym i jednoznacznym liderem okazała się debiutująca w tym tygodniu Razem. Na wideo widzimy posła Macieja Koniecznego, który odnosi się do strajku kierowców w Niemczech , zatrudnionych przez polskiego przedsiębiorcę, który chciał powstrzymać protest swoich pracowników przy pomocy grupy Krzysztofa Rutkowskiego . Ta jednak została zatrzymana przez niemiecką policję. - Jeżeli kierowcy pracują, należy im się pensja. Kto jej nie wypłaca jest złodziejem - mówi przed ambasadą RFN w Warszawie parlamentarzysta.

- Pacyfikowanie strajków przez bojowników w kominiarkach to są klimaty albo z Ameryki Łacińskiej, albo sprzed dziesięcioleci, więc dobrze, że niemiecka policja zareagowała adekwatnie. Natomiast detektyw Rutkowski, dumny ze swojej bandyckiej, bojówkarskiej działalności postanowił przyjść się poskarżyć - mówi Konieczny.

Rolka zanotowała 545,6 tys. odtworzeń.

Zdecydowanie mniej wyświetleń - lecz wystarczająco dużo, by uzyskać drugie miejsce w naszym zestawieniu - zdobył film Prawa i Sprawiedliwości. Na materiale widzimy ministra edukacji Przemysława Czarnka, który - odnosząc się do wideo, na jakim Radosław Fogiel pyta młodych: "Za co tak naprawdę nienawidzicie PiS-u?" - mówi młodzieży, że jest gotowy rozwiać nurtujące ich kwestie. - Zadawajcie pytania konkretne, a nie pytania na zasadzie "nie lubimy Czarnka za jego reformy" - przekazał minister.

- Zadawajcie pytania z sensem i z rozumem, a nie oparte na manipulacji i kłamstwach podawanych w niektórych mediach, takich jak TVN - dodał. Premierowe wystąpienie szefa MEiN na TikToku partii rządzącej zdobyło 83,9 tys. wyświetleń.

Konfederacja poza zestawieniem. Mimo sukcesu Razem, Nowa Lewica nisko

Brak Konfederacji w zestawieniu to skutek wysokich wyników konkurencji na TikToku. Sławomir Mentzen zdobył pokaźną sumę 733,9 tys. wyświetleń, jednak w porównaniu do pozostałych polityków zabrakło dla niego miejsca w rankingu.

Z kolei ugrupowanie lidera Nowej Nadziei zdobyło 62,2 tys. odsłon pod najchętniej odtwarzanym wideo i wprawdzie znalazło się na trzecim miejscu, jednak ze względu na przepaść między pierwszą a drugą pozycją nie opisywaliśmy trzeciej, jaka zdobyła wyraźnie mniej wyświetleń niż wtóra.

Choć Partia Razem zaliczyła udany debiut w naszej klasyfikacji, to Nowa Lewica nazbierała pod swoim najbardziej popularnym wideo zaledwie 15,2 tys. wyświetleń. Uplasowało to formacje dopiero na piątym miejscu spośród wszystkich ugrupowań na TikToku.

Swoją korzystną passę kontynuuje za to Prawo i Sprawiedliwość, które po raz kolejny znalazło swoje miejsce w rankingu.