"PiS wie, że młodych do siebie nie przekona, więc zamierza ich zdemobilizować. W tym celu wystartowało z kampanią do najmłodszych wyborców na TikToku" - pisała dziennikarka Interii Kamila Baranowska w połowie lutego. Dotarła do wewnętrznych badań obozu rządzącego, które stoją za tą strategią.

Najnowszą odsłoną tej tiktokowej ofensywy - a właściwie próby jej przeprowadzenia - stał się filmik z udziałem Radosława Fogla, posła PiS i szefa sejmowej komisji ds. zagranicznych. Polityk, luźno ubrany, pyta na nagraniu, "za co tak naprawdę nienawidzicie" jego partii.

- Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Nie wiecie nic o naszych programach, polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te osiem lat - ocenił, zwracając się do młodych osób.

Fogiel pyta młodych, dlaczego nienawidzą PiS-u. Dostał tysiące odpowiedzi

Na wideo pojawiają się wspomniani przez niego muzycy, a także Jarosław Kaczyński, czytający w Sejmie książkę o kotach. - Chętnie posłucham, konkrety, w komentarzach: za co tak naprawdę nienawidzicie PiS-u? - mówi Fogiel.

Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Pod filmem, opublikowanym na TikToku w sobotę, dzień później o 21:00 było ponad 5,6 tys. komentarzy - w większości nieprzychylne partii rządzącej i od młodych osób.

Internauci wspominali m.in. o upolitycznieniu sądów i Trybunału Konstytucyjnego, upartyjnieniu telewizji publicznej, obecności Przemysława Czarnka w resorcie edukacji i sposobie kształtowania oświaty, związkach PiS z Kościołem czy ograniczeniu prawa do aborcji.

PiS zapowiada odpowiedź na krytykę użytkowników TikToka

Użytkownik szymonlysiak4310 napisał pod wideo: "18,4, mówi ci coś ta liczba?", na co z konta PiS odpowiedziano: "Proszę rozwinąć". Administrator profilu nie odniósł się więc, że wartość podana przez internautę to inflacja odnotowana w lutym, najwyższa od 1996 roku.

W innym komentarzu Patrycja Buras oceniła: "Sorry, te powody (za które nienawidzę PiS - red.) nie mieszczą mi się w jednym komentarzu". Z konta PiS odpowiedziano: "Proszę napisać w kilku". "Po co, skoro i tak nie odpowiadacie?" - zripostował inny użytkownik.

Przedstawiciele partii zamierzają jednak odnieść się do zarzutów internautów. Na opublikowaną pod wideo prośbę, by Fogiel przeczytał komentarze i odpowiedział na nie, odpisali: "Będzie. Pracujemy nad tym".

Inne partie wyprzedzają PiS pod względem popularności na TikToku

Konto PiS na TikToku ma 3370 obserwujących i niemal 37 tysięcy polubień. Dotychczasowe filmy dotyczą m.in. mordu na Polakach na Wołyniu, Jana Pawła II, "pieniędzy za czasów PO", "teorii spiskowych" Grzegorza Brauna, a także obecności Polski w NATO.

Dla porównania profil Platformy Obywatelskiej ma 25,3 tys. obserwujących i 238,3 tys. polubień. Jeszcze lepiej na TikToku radzi sobie Konfederacja - ma 140,6 tys. śledzących jej konto, a także 2,1 miliona polubień.

Partię Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka przegania pod tym względem Lewica. Ma 138,7 tys. obserwujących i trzy miliony polubień. Natomiast PSL cieszy się 13,9 tys. obserwujących oraz niespełna 230 tys. polubień, a Polska 2050 - 23,5 tys. obserwujących i 563 tys. polubień.