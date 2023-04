Pierwszy tydzień kwietnia należał jednoznacznie do lewej strony sceny politycznej, ponieważ to Wanda Nowicka oraz Nowa Lewica mogły poszczycić się najpopularniejszymi rolkami spośród polityków i partii.

Jak się okazuje - na TikToku jak w kalejdoskopie i tym razem powody do radości mogą mieć zupełnie inne osoby i ugrupowania.

Politycy na TikToku. Sławomir Mentzen deklasuje konkurencję. Donald Tusk powraca na podium

Zdecydowanie i jednoznacznie najbardziej popularnym politykiem w drugim tygodniu kwietnia okazał się Sławomir Mentzen. Lider Nowej Nadziei opublikował trzy materiały, które - gdyby nie wideo Donalda Tuska - byłyby trzema najchętniej oglądanymi spośród wszystkich polityków. Zajmiemy się jednak tylko tym, które zdobyło 2,6 mln wyświetleń i pobiło całą konkurencję.

W krótkim, pięciosekundowym materiale, Sławomir Mentzen przechadza się przez korytarz swojej kancelarii, gdzie stoi złota figura premiera Morawieckiego. O nogi postaci opierają się dwa duże jajka, a jeden z liderów Konfederacji mówi: - Za późno, złożył jaja. Cały film, będący życzeniami świątecznymi z okazji Wielkanocy, okraszony jest opisem: "A mówili, żeby się pospieszyć zanim to zrobi".

TikTok

Pomijając kolejną rolkę Mentzena, która zdobyła pokaźną sumę miliona wyświetleń, na drugim miejscu znalazł się Donald Tusk. Lider PO nawiązał w nim do popularnego w sieci sporu: majonez której z dwóch popularnych firm jest smaczniejszy. Przygotowując tradycyjną sałatkę jarzynową, szef Platformy Obywatelskiej zdecydował się połączyć oba produkty. - Ktoś powie "zbrodnia kulinarna", a ja mówię: Lepiej łączyć niż dzielić - podkreśla i zachwala finalny efekt. Wideo obejrzało 948,5 tys. widzów.

TikTok

Pozostałe materiały obejrzało zdecydowanie mniej użytkowników, dlatego tym razem publikujemy tylko dwie pierwsze pozycje.

Partie polityczne na TikToku: AgroUnia z przodu, PiS i Konfederacja dalej

Jeśli spojrzymy na ugrupowania, zdecydowanym liderem w drugim tygodniu kwietnia okazała się AgroUnia. Wideo zostało nagrane w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej w Hrubieszowie. Działaczka ugrupowania Michała Kołodziejczaka tłumaczy, że codziennie do Polski przyjeżdża 25 tys. ton zboża, a policja - mimo zgłoszonego protestu rolników - blokuje demonstrantów i nie pozwala im zajmować torów na pograniczu.

Materiał zdobył trzy razy więcej wyświetleń niż kolejne nagranie w stawce. W ciągu dwóch dni obejrzało je 350,4 tys. osób.

TikTok

Zdecydowanie mniej, bo 108,8 tys. odtworzeń, zdobył materiał Prawa i Sprawiedliwości. Na rolce Elżbieta Witek wylicza podczas wiecu działania partii rządzącej skierowane do seniorów. Wymieniając dodatki emerytalne, waloryzację świadczeń, kwestie podatkowe, programy promujące aktywność i refundację leków marszałek Sejmu kwituje: - Pytam się, który rząd, dla tej grupy zawodowej zrobił aż tyle?

TikTok

Ostatnie miejsce na podium zdobyła Konfederacja, która w najchętniej oglądamy filmiku zdobyła niewiele mniej wyświetleń niż PiS. 103,4 tys. osób odtworzyło materiał, na którym Robert Winnicki ostrzega posiadaczy aut napędzanych gazem przed propozycjami legislacyjnymi partii rządzącej i UE. - Apeluję, organizujcie się, bo wśród innych, drożyn, podatków, opłat i innych utrudnień naszego życia to jest to kolejne, które nadchodzi - zwraca się do widzów lider Ruchu Narodowego.

TikTok

Słabsze wyniki Konfederacji, PiS stale na podium

To kolejny tydzień z rzędu, gdy popularna wcześniej Konfederacja - choć pojawia się w tym zestawieniu - notuje niższe wyświetlenia. Po krótkiej nieobecności powrócił natomiast były premier Donald Tusk.

Niski wynik - w porównaniu do poprzednich notowań - uzyskała Lewica, zdobywając pod swoim najpopularniejszym materiałem 69,9 tys. odtworzeń. Nieustannie za to na podium znajduje się partia rządząca. Strategią Prawa i Sprawiedliwości jest ciągłe publikowanie dużej liczby rolek.