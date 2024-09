Na konto Prawa i Sprawiedliwości do dziś wpłynęło już 6 mln 200 tys. zł - przekazała posłanka Joanna Lichocka. To o milion więcej niż kilka dni wcześniej wspominał Mariusz Błaszczak. Chociaż kwota rośnie, to wszyscy apelują o dalsze wsparcie, ponieważ partia ma kredyt na 35 mln zł.