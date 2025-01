Pełnoskalowa wojna w Ukrainie trwa od niemal trzech lat i chociaż coraz częściej mówi się o przystąpieniu Moskwy i Kijowa do rozmów pokojowych, a m.in. nowa administracja Donalda Trumpa proponuje warunki, na które strony powinny przystać, napięcie w Europie - spowodowane kwestiami bezpieczeństwa - wciąż istnieje .

"Welt am Sonntag" donosi, iż osoby z kręgów rządowych Niemiec uważają, że "biorąc pod uwagę obecne tempo zbrojenia się Rosji , będzie ona stanowić poważne zagrożenie militarne dla NATO do 2028 roku".

Rosja się zbroi, niemiecki generał zaniepokojony. "Produkcja rośnie"

Chociaż przyznał, że obserwowane zbrojenie się Moskwy nie świadczy jednoznacznie o tym, że szykuje się ona do ataku, to - zdaniem generała - "wyraźnie stwarza ku temu warunki" .

Autor publikacji, powołując się na informacje w kręgach bezpieczeństwa, dodaje, że Rosja w dużej mierze rekompensuje swoje straty zarówno personalne, jak i materialne, jakie ponosi w Ukrainie, a na niektórych obszarach jest także zdolna do tworzenia rezerw. O tym, że rosyjska armia powiększa się, świadczą również północnokoreańscy żołnierze , którzy od kilku miesięcy zasilają szeregi bojowników Władimira Putina .

Rosja się dozbraja. Pesymistyczna wizja eksperta

W podobnym tonie wypowiada się także Marie Agnes Strack-Zimmermann z Wolnej Partii Demokratycznej (FDP). Ekspertka partii ds. obrony oceniła zbrojenie się Moskwy jako "ogromne zagrożenie dla Europy " . - Rosja ma imponującą liczbę żołnierzy i szeroką gamę potężnego sprzętu - nadmieniła w rozmowie z "Welt am Sonntag".

Z kolei analityk wojskowy Nico Lange zwrócił uwagę, aby oceniając ewentualne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, nie patrzeć jedynie na liczbę żołnierzy oraz sprzętu wojskowego. - Rosja ma wolę użycia brutalnej siły militarnej i akceptuje wielkie straty. To czyni ją niezwykle niebezpieczną - podkreślił. W ocenie eksperta atak Moskwy na Europę jest realistycznym scenariuszem .

Roderich Kiesewetter z CDU zaznaczył, że wspomniane ataki hybrydowe to swego rodzaju "pierwszy etap wojny". Państwa członkowskie NATO, obserwując działania Rosji, kładą coraz większy nacisk na obronność i wyposażenie swoich armii. Co więcej, warto podkreślić, że m.in. Polska zaangażowana jest we wzmacnianie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim, gdzie coraz częściej obserwowana jest obecność tzw. "floty cieni".