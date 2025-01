"Wraz ze zwiększaniem jego dostępności, najstarsze wagony, kursujące w kategorii TLK są wycofywane z użytku i w miarę możliwości przeznaczane do dalszych modernizacji" - poinformowano.

" Wyłączanie najstarszych wagonów powoduje naturalne wygasanie kategorii TLK. Połączenia przez nią obsługiwane są zastępowane kategorią IC. Ceny biletów pociągów kategorii IC są takie same, jak w TLK" - przekazano.

PKP Intercity. Kiedy nastąpi całkowita likwidacja kategorii TLK?

"Są one klimatyzowane, są wyposażone we wzmacniacze sygnału Wi-Fi. Każdy pasażer może korzystać z gniazdka do ładowania telefonów i laptopów. Z punktu widzenia pasażera bardzo ważne są systemy informacyjne - wyświetlacze pokazujące zbliżające się stacje" - wskazał.