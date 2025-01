Niewyraźny początek dnia. Potem zrobi się cieplej

"Mglisto rozpoczyna się kolejny tydzień. Gęste mgły ograniczają widzialność miejscami do 100 m lub mniej i znacznie utrudniają przemieszczanie się. Dodatkowo, temperatura jest ujemna, a więc na drogach może być ślisko. Uważajcie! " - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. Rano alerty pierwszego stopnia z tego powodu objęły część 12 województw .

Mgły utrzymują się od rana

Do godz. 11:00 żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia z powodu gęstej mgły obejmują północno-wschodnią, centralną i miejscami południową część Polski . Obowiązują one w województwach:

Lokalnie na północnym wschodzie mgły ograniczają widzialność do 200 metrów, choć miejscami spadnie ona poniżej 100 metrów. Od południa będą one stopniowo zanikać.

Pogoda stawia na wyż. Zaczyna się ocieplać

Choć od rana mgły objęły dużą część kraju, to w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Najwięcej chmur będzie na północnym wschodzie, jednak stopniowo zacznie się tam przejaśniać i rozpogadzać. Lokalnie w tym rejonie możliwe będą słabe opady mżawki .

Poniedziałek będzie ciepły, z temperaturami od 2 do 5 stopni. Najcieplej będzie na południowym zachodzie oraz na terenach podgórskich: do 6-8 st. C. Lokalnie może być nawet nieco cieplej, w okolicach 9 stopni.