Jarosław Kaczyński stwierdził podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie, że sprawę Ryszarda Czarneckiego dotyczącą kilometrówek traktował "jako żarty" , ponieważ za "nieprawdopodobne" uważał doniesienia jakoby były europoseł miał jeździć tak różnymi środkami transportu z Polski do Brukseli .

Pytany o to, jak odnosi się do sytuacji Ryszarda Czarneckiego po pojawieniu się aktu oskarżenia, powiedział, że gdy pojawi się wyrok, to "będą wyciągnięte wnioski".