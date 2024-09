- Odwołujemy się przede wszystkim od tego, że nie zostaliśmy równo potraktowani z innymi podmiotami sceny politycznej - przekonywał szef klubu. - Są porównywalne sprawy po drugiej stronie. Cała reszta to interpretacja, którą przyjęła obecna władza i jej upolitycznieni reprezentanci w PKW. Im chodzi o to, żeby obniżyć szanse kandydata PiS i nieuczciwie wygrać wybory prezydenckie - dodał.

Finanse PiS. Mariusz Błaszczak: Mamy jeszcze kredyt do spłacenia

W związku z decyzją PKW Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w niekorzystnej sytuacji finansowej. Z tego powodu partia zwróciła się do wyborców z prośbą o datki. Do wpłat zobowiązali się również sami politycy. Jak mówił wiceszef partii przed tygodniem, od posłów i senatorów PiS oczekuje co miesiąc przelewów na kwotę minimum tysiąca złotych, posłowie do PE mają wpłacać minimum 5 tysięcy.