Do napadu doszło w piątek ok. godziny 19. Jak relacjonuje portal chojna24.pl, 45-letni mężczyzna pakował papierosy do swojego białego Fiata Scudo w pobliżu sklepu, kiedy został zaatakowany przez co najmniej dwóch napastników. Sprawcy obezwładnili go, zagrozili śmiercią, skrępowali mu ręce i zmusili do wejścia do busa.