Nawrocki o kryzysie wymiaru sprawiedliwości. "Trzeba się odciąć"

Wybory prezydenckie. Nawrocki mówił o łamaniu prawa. "Obywatele nie wiedzą"

Prezes IPN zwracając się do swoich wyborców powiedział, że należy "usiąść i to naprawić, odciąć - niezależnie od tego, co się wydarzyło w przeszłości". Zapewnił, że jeśli zostanie prezydentem, to w 2025 roku wymiar sprawiedliwości zostanie naprawiony "bez emocji partyjnej i cezury kolejnych rządów". - Polski wymiar sprawiedliwości po prostu trzeba naprawić, bo obywatele są zdezorientowani tym, co się dzieje w Polsce - stwierdził.