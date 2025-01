- Kiedy słońce zajdzie jutro wieczorem, inwazja naszych granic dobiegnie końca i wszyscy nielegalnie przekraczający granice, w tej formie czy innej, będą w drodze do domu - zapowiedział Trump podczas wystąpienia w hali sportowej Capital One Arena.

Donald Trump zapowiada przejęcie połowy udziałów TikToka

- Jeśli nie wydam pozwolenia, TikTok będzie warty tyle, co nic - zero (...) Jeśli wydam pozwolenie, TikTok będzie warty z bilion dolarów. Więc powiedziałem: ' Wydam zgodę, ale pozwólcie, by Stany Zjednoczone Ameryki posiadały 50 proc. TikToka' " - mówił Trump.

Elon Musk na czele reformy biurokracji

Prezydent Meksyku: Będziemy bronić Meksykanów w USA

Do zapowiedzi Trumpa odniosła się Claudia Sheinbaum, prezydent Meksyku. - W tym nowym okresie, który rozpoczyna się jutro, z prezydentem Trumpem, po pierwsze będziemy bronić Meksykanek i Meksykanów przebywających tam (w USA - red.) . Konsulaty już dysponują większą liczbą prawników, by ich wspierać - oświadczyła Sheinbaum, cytowana w komunikacie rządu.

Przywódczyni zaznaczyła, że w USA mieszka ponad 30 milionów Meksykanów, którzy przyczyniają się do rozwoju tamtejszej gospodarki. W 2024 roku meksykańscy imigranci wysłali do swoich rodzin w Meksyku przekazy pieniężne opiewające na 65 mld dolarów, co stanowiło 20 proc. ich dochodów. Oznacza to, że 80 proc. dochodów pozostało w Stanach Zjednoczonych - podkreśliła.