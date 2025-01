"To mi w sercu gra". Komorowski ujawnia swój wyborczy typ

Wybory prezydenckie. Zdecydowana deklaracja Komorowskiego

- Owszem, spadły, ale wciąż z badań wynika, że wygrywa te wybory i w I i w II turze - zauważył Komorowski. - Łatwiej ściągnąć kandydata niżej, poprzez niskie notowania rządu i myślę, że to się dziś powtarza. Myślę, że Rafał Trzaskowski to czuje i zaczyna się dystansować, wychodzić z własnymi inicjatywami - analizowała była głowa państwa.

Słowa Karola Nawrockiego o Ukrainie. Były prezydent: Niemądre i szkodliwe

Następnie Komorowski odniósł się do retoryki Nawrockiego. - Po co mówić, że nie dopuści Ukrainy do NATO? Nie ma tego na agendzie, po co mówić z góry, że się będzie przeciw? Sygnał, że ma antyukraińskie fobie - podkreślił.