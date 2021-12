Warszawa. Protest przeciwko ustawie medialnej

Udział w proteście zapowiedzieli politycy opozycji, na czele z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem.



Sejm odrzucił w piątek bezwzględną większością głosów uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Andrzej Duda zapowiedział, że "bardzo dokładnie" zbada ustawę przed podjęciem decyzji co do dalszych kroków. Prezydent ma trzy możliwości - może podpisać ustawę, zawetować ją lub wysłać do Trybunału Konstytucyjnego.

"Skapitulowali przed pandemią i drożyzną, ale idą na wojnę z wolnymi mediami. Będę w niedzielę o 19 na Krakowskim Przedmieściu. #lexTVN" - napisał Donald Tusk, zapowiadając protest, którego organizatorami są Fundacja Grand Press i Komitet Obrony Demokracji.

Ustawa medialna. Apele o weto

W mediach społecznościowych Komitet Obrony Demokracji zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy. "Przypomnimy o naszym apelu 19 grudnia 2021 roku o godz. 19 pod Pałacem Prezydenckim i w całej Polsce" - dodała organizacja.

O weto do prezydenta apelowali także przedstawiciele opozycji.



Decyzję posłów, o przyjęciu noweli, skrytykowali także dyplomaci z USA.



"Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane dzisiejszym przyjęciem ustawy medialnej przez Sejm RP. Oczekujemy, że prezydent Duda będzie działać zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, aby wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa i działalności gospodarczej" - napisał na Twitterze chargé d'affaires USA w Polsce Bix Aliu.



Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma - zdaniem PiS - na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

Ustawa wzbudziła protesty obywateli w wielu miejscach w Polsce, części dziennikarzy, opozycyjnych polityków i ekspertów, według których jest ona wymierzona tylko w telewizję TVN.

W niedzielę demonstracje przeciwko ustawie odbywają się w kilkudziesięciu miastach w Polsce. W Krakowie przemawiali m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz i Bogdan Klich.