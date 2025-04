Zima nie chce się poddać. Wkrótce znowu nas odwiedzi

To nie Prima Aprilis. Niedługo bardzo się ochłodzi i przez pewien czas znowu poczujemy się jak podczas zimy. Wszystko z powodu mocnego ochłodzenia, które napłynie do Polski w okolicach weekendu. Wrócą mrozy, a miejscami nawet w ciągu dnia będzie koło zera stopni. Spadnie też śnieg, i to nie tylko w górach. W nocy przymrozki osiągną około -7 stopni Celsjusza.