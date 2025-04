Wszystko zaczęło się we wtorek o godz. 6:30, kiedy to w okolicach krateru Sundhnúkur na półwyspie Reykjanes doszło do ponad 200 trzęsień ziemi. Jedno z nich osiągnęło magnitudę 4. Ich epicentrum znajdowało się między Sýlingarfell a Stóra-Skógfell, czyli w okolicy, która trzęsła się również przed wcześniejszymi erupcjami tego wulkanu. Sama erupcja wulkaniczna rozpoczęła się tuż przed godz. 9:45.