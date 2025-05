"Tylko trzeba im to powiedzieć". Apel Trzaskowskiego przed wyborami

-Te wybory prezydenckie będą przede wszystkim o wartościach. Co to za polityka bez uczciwości, bez prawdy, bez przyzwoitości. Wtedy jest to czysty cynizm - mówił podczas wiecu w Płocku kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Apelował także do zwolenników o "totalną mobilizację". - Olbrzymia większość Polek i Polaków stoi po stronnie uczciwości i przyzwoitości, tylko trzeba im to powiedzieć - zaznaczył.