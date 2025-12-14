Kwaśniewski krytykuje Nawrockiego. "Nie godzi się prezydentowi"

Aleksander Kwaśniewski krytycznie odniósł się do słów Karola Nawrockiego. Prezydent w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego mówił m.in., że najwyższe funkcje w państwie "postkomuniści z marginalnym poparciem". - Wygłosił opinie, do których mają prawo niektórzy zaczadzeni historycy - powiedział Kwaśniewski w trakcie niedzielnego Kongresu Krajowego Nowej Lewicy.

Dwóch mężczyzn w garniturach przemawia do mikrofonów, w tle widoczne flagi Polski i Unii Europejskiej, sugerujące oficjalny charakter wydarzenia.
Aleksander Kwaśniewski i prezydent Karol NawrockiWojciech Olkusnik/PAP/Paweł SupernakEast News

W skrócie

  • Aleksander Kwaśniewski krytykuje wypowiedzi Karola Nawrockiego dotyczące stanu wojennego i roli "postkomunistów" we współczesnej Polsce.
  • Karol Nawrocki, w rocznicę wybuchu stanu wojennego, stwierdził, że postkomuniści zajmują najważniejsze stanowiska państwowe.
  • Kwaśniewski podkreślił, że prezydent powinien szukać tego, co łączy Polaków i rozumieć różnorodność społeczną.
Prezydent uczestniczył w sobotę na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w uroczystym zapaleniu "Światła Wolności" w 44. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

- Stan wojenny to nie było mniejsze zło; to było zło w czystej istocie, zdrada narodu polskiego przez komunistyczną juntę - ocenił.

- Ta zbrodnia, którą dziś wspominamy, paląc światło wolności i światło pamięci ofiarom stanu wojennego, w imieniu których nie możemy wybaczyć, w imieniu których nie możemy zapomnieć, bo ich zabito, zamordowano, na ulicach polskich miast rękami polskich zdrajców i komunistów, na polecenie Wojciecha Jaruzelskiego, który wprowadził stan wojenny - zaznaczył prezydent. Mówił, że mordowano ich wówczas zarówno publicznie - jak w Kopalni "Wujek" - jak i skrycie.

Nawrocki: 13 grudnia powrócił

Nawrocki zaznaczył, że Polska nigdy nie zapomni ani o ofiarach stanu wojennego, ani o jego sprawcach. Mówił, że wydawało mu się, że po roku 1989 Polska odcięła się od zła systemu komunistycznego.

- I powrócił 13 grudnia, całkiem niedawno, powrócił 13 grudnia, postkomuniści z marginalnym poparciem społecznym za sprawą politycznych i partyjnych układanek dostają najważniejsze funkcje w państwie polskim - powiedział.

Dodał, że "po tym 13 grudnia przywraca się funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa i tym, co gasili to światło wolności, przywraca się przywileje emerytalne", podczas gdy bohaterowie naszej wolności często żyją gorzej niż ci, którzy chcieli nas zniewolić.

    Kwaśniewski: Prezydent urodził się kilka miesięcy przed zniesieniem stanu wojennego

    Na słowa głowy państwa zareagował były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dawny przywódca Polski w niedzielę wziął udział w Kongresie Krajowym Nowej Lewicy. Przypomniał, że "Nawrocki urodził się kilka miesięcy przed zniesieniem stanu wojennego".

    - Wygłosił opinie, do których mają prawo niektórzy zaczadzeni historycy. Mają ci, którzy przekłamywali polską historię do tego stopnia, że sami w nią uwierzyli - mówił polityk.

    - Ale to nie godzi się prezydentowi, który powinien szukać tego, co Polaków łączy i rozumieć niuanse, rozumieć wrażliwość różnych środowisk - dodał Kwaśniewski.

