Prezydent Warszawy ocenił, że politycy PiS w ostatnich dniach "próbują zrobić wszystko, żeby manipulować rzeczywistością, tak, jak zawsze to robili". - Oni nawet przestali dyskutować z faktami. Mają w tej chwili jeden problem - dlaczego to wyszło na jaw - mówił Rafał Trzaskowski.

W tych słowach odniósł się do kwestii mieszkania Karola Nawrockiego, które - jak oświadczyła rzeczniczka jego sztabu - wykupił od pana Jerzego Ż. Co więcej, Interia dotarła do dokumentu, z którego wynika, że Nawrocki zobowiązał się do dożywotniej opieki nad Ż.