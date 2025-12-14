W skrócie Podczas ataku terrorystycznego na żydowską społeczność w Sydney mężczyzna rzucił się na uzbrojonego napastnika i go rozbroił.

Ahmed al Ahmed został okrzyknięty bohaterem przez australijskie władze oraz media.

W wyniku ataku zginęło co najmniej 16 osób, a 40 zostało rannych.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, jak jeden ze świadków ataku terrorystycznego w Sydney podchodzi od tyłu do jednego z terrorystów, przewraca go i wyrywa mu broń, którą ten strzelał do obecnych na plaży Bondi. Następnie kieruję ją w stronę zamachowca, który wycofuje się w kierunku drugiego terrorysty.

Australijskie media szybko zidentyfikowały odważnego mężczyznę, którym okazał się 43-letni właściciel sklepu z owocami Ahmed al Ahmed. Portal 7News informuje, że al Ahmed sam został ranny - trafił do szpitala z dwoma ranami postrzałowymi, a jego stan jest obecnie nieznany.

- Jest w szpitalu, ale nie wiemy co tam się dzieje. Mamy nadzieję, że wszystko będzie z nim w porządku. To stuprocentowy bohater - stwierdził kuzyn mężczyzny cytowany przez 7News.

Słowa uznania wobec mężczyzny, który rozbroił jednego z terrorystów wyraził również premier stanu Nowa Południowa Walia Chris Minns. Według niego al Ahmed jest "prawdziwym bohaterem", a nagranie krążące w mediach społecznościowych to "najbardziej niewiarygodna scena, jaką kiedykolwiek widział".

- Dzięki jego odwadze dziś w nocy żyje wielu, wielu ludzi. Warto pamiętać, że w całym tym źle i smutku, nadal są wspaniali i odważni Australijczycy, którzy są gotowi zaryzykować swoim życiem, by pomóc nieznajomemu - dodał Minns.

Premier Anthony Albanese także nazwał mężczyznę bohaterem. - Widzieliśmy dzisiaj Australijczyków, którzy ruszyli w stronę zagrożenia, by pomóc innym. Ci Australijczycy są bohaterami, a ich odwaga uratowała wiele żyć - stwierdził.

Atak w Sydney. Otworzyli ogień podczas uroczystości chanukowej

Do zamachu terrorystycznego doszło w niedzielę na plaży Bondi w Sydney. Dwóch napastników otworzyło ogień do zebranych na plaży Żydów, którzy przystępowali do zapalania chanukowej świecy.

W wyniku ataku zginęło co najmniej 16 osób oraz jeden z terrorystów. 40 osób trafiło do szpitala, w tym dwóch policjantów w ciężkim stanie. Policji udało się zatrzymać drugiego napastnika.

Służby znalazły niedaleko miejsca ataku również pojazd, w którym znajdowały się improwizowane ładunki wybuchowe. Zostały one bezpiecznie rozbrojone przez przybyłych na miejsce pirotechników.

