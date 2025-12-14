W skrócie Delegacje amerykańska i ukraińska prowadziły pięciogodzinne rozmowy w Berlinie, dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie.

Omówiono szczegółowo m.in. 20-punktowy plan pokojowy oraz kwestie gospodarcze.

Kolejna runda negocjacji planowana jest na poniedziałek, z udziałem europejskich przywódców.

Steve Witkoff przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że podczas rozmowy z delegacją ukraińską "szczegółowo przedyskutowano 20-punktowy plan pokojowy, kwestie gospodarcze i inne". "Poczyniono znaczące postępy" - stwierdził wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa i zaznaczył, że przedstawiciele obu państw spotkają się ponownie w poniedziałek.

Niemieckie media przekazały, że Wołodymyr Zełenski opuścił budynek urzędu kanclerskiego w niedzielę wieczorem po pięciu godzinach. Nieco wcześniej wyszedł z niego kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

W amerykańsko-ukraińskich rozmowach nie brał udziału Merz. Ze strony niemieckiej w "charakterze moderatora" uczestniczył jego doradca ds. zagranicznych Guenter Sautter. Wcześniej w niedzielę do spotkania delegacji ukraińskiej z amerykańską miało dojść w jednym z berlińskich hoteli.

Negocjacje pokojowe. W poniedziałek rozmowy w Berlinie

Wiadomo że rozmowy mają być kontynuowane również w poniedziałek. Wciąż nie jest jednak jasne w jakim formacie i z którymi szefami państw lub rządów w Europie.

W niemieckiej stolicy oczekiwani są m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Holandii Dick Schoof. Z komunikatów strony ukraińskiej wynika, że rozmowy mają dotyczyć m.in. gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę.

