Wojna w Ukrainie

Zełenski spotkał się z Witkoffem. "Poczyniliśmy duże postępy"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Poczyniliśmy duże postępy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie - stwierdził wysłannik USA Steve Witkoff po ponad pięciogodzinnych negocjacjach z delegacją ukraińską w Berlinie. Kolejne rozmowy mają się odbyć w poniedziałek z udziałem kilku europejskich przywódców.

Czterech mężczyzn w garniturach spotyka się w jasnym pomieszczeniu konferencyjnym, dwóch z nich podaje sobie ręce i rozmawia w uprzejmy sposób, reszta stoi obok w oczekiwaniu.
Spotkanie delegacji USA i Ukrainy w BerlinieGuido Bergmann/BundesregierungGetty Images

W skrócie

  • Delegacje amerykańska i ukraińska prowadziły pięciogodzinne rozmowy w Berlinie, dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie.
  • Omówiono szczegółowo m.in. 20-punktowy plan pokojowy oraz kwestie gospodarcze.
  • Kolejna runda negocjacji planowana jest na poniedziałek, z udziałem europejskich przywódców.
Steve Witkoff przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że podczas rozmowy z delegacją ukraińską "szczegółowo przedyskutowano 20-punktowy plan pokojowy, kwestie gospodarcze i inne". "Poczyniono znaczące postępy" - stwierdził wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa i zaznaczył, że przedstawiciele obu państw spotkają się ponownie w poniedziałek.

Niemieckie media przekazały, że Wołodymyr Zełenski opuścił budynek urzędu kanclerskiego w niedzielę wieczorem po pięciu godzinach. Nieco wcześniej wyszedł z niego kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

    W amerykańsko-ukraińskich rozmowach nie brał udziału Merz. Ze strony niemieckiej w "charakterze moderatora" uczestniczył jego doradca ds. zagranicznych Guenter Sautter. Wcześniej w niedzielę do spotkania delegacji ukraińskiej z amerykańską miało dojść w jednym z berlińskich hoteli.

    Negocjacje pokojowe. W poniedziałek rozmowy w Berlinie

    Wiadomo że rozmowy mają być kontynuowane również w poniedziałek. Wciąż nie jest jednak jasne w jakim formacie i z którymi szefami państw lub rządów w Europie.

    W niemieckiej stolicy oczekiwani są m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Holandii Dick Schoof. Z komunikatów strony ukraińskiej wynika, że rozmowy mają dotyczyć m.in. gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę.

