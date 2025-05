"Rafał Trzaskowski legitymuje się aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez ABW. Ponadto posiada również poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych UE i NATO " - poinformowała w mediach społecznościowych Wioletta Paprocka.

" Sztab Pana Nawrockiego chwyta się już wszystkiego. Uderzania w rodzinę. Fikcyjnych 'zarzutów'. Zajmijcie się lepiej wyjaśnieniem historii z mieszkaniami. Bo liczba wątpliwości rośnie jeszcze szybciej, niż liczba mieszkań, do których Wasz kandydat się nie chciał przyznać" - dodała szefowa sztabu wyborczego prezydenta Warszawy.

Politycy PiS od rana dopytują kandydata Koalicji Obywatelskiej o dostęp do informacji niejawnych. Pierwszy pytanie zadał na antenie RMF FM Jacek Sasin.

- Czy prawdą jest, że Rafał Trzaskowski swego czasu nie uzyskał poświadczenia bezpieczeństwa od służb, mimo że składał taką ankietę? Ja tu takie pytanie publicznie stawiam, bo takie informacje krążą . Ja chciałbym, żeby Rafał Trzaskowski się do tego odniósł, bo również wyborcy powinni to wiedzieć - domagał się były wicepremier.

Radosław Fogiel powiedział, że pierwsze z pytań do Trzaskowskiego dotyczy procesu weryfikacji go przez służby, tego, czy kiedykolwiek wnioskował o dostęp do informacji niejawnych i taki dostęp uzyskał. Stwierdził, że w tej sprawie posłowie PiS chcą je uciąć, "zadać pytania wiceprzewodniczącemu Platformy" i oczekują jasnej odpowiedzi.