W skrócie Poznańscy policjanci zatrzymali dwóch Polaków podejrzanych o atak na parę Ukraińców w tramwaju.

Do napaści doszło na tle narodowościowym. Sprawcom grozi do 5 lat więzienia.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez radnego, co pozwoliło na szybkie ustalenie tożsamości napastników.

"Policjanci z Poznania zadziałali błyskawicznie. Mimo braku zgłoszenia przez poszkodowanych, zajęli się sprawą z urzędu. W efekcie zatrzymano sprawców napaści na parę z Ukrainy, do której doszło w tramwaju" - poinformowała rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

Jak dodała, dwaj zatrzymani mężczyźni "usłyszą zarzuty z art. 119 kodeksu karnego", który reguluje odpowiedzialność karną za stosowanie przemocy lub groźby wobec innej osoby w związku z jej przynależnością narodową, etniczną, rasową, polityczną lub religijną. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Poznań. Dwóch mężczyzn zaatakowało parę z Ukrainy z tramwaju

Do ataku na ukraińską parę doszło w czwartek w jednym z poznańskich tramwajów. O zdarzeniu poinformował w mediach społecznościowych radny Poznania Andrzej Prendke. Według jego relacji "dwójka agresywnych mężczyzn zaczepiła Ukraińca z partnerką za to, że rozmawiał z nią po ukraińsku".

Napastnicy mieli następnie rzucić mężczyznę na ziemię i kopać, "a rykoszetem poszkodowana została próbująca bronić go partnerka". Pasażerowie próbowali oddzielić agresorów od Ukraińców, ale mężczyźni im również zaczęli grozić pobiciem. "Powinniście być po naszej stronie, robimy to dla was" - mieli mówić mężczyźni. Ostatecznie para opuściła tramwaj o własnych siłach.

Całe zdarzenie zostało nagrane przez radnego i opublikowane w mediach społecznościowych, dzięki czemu możliwa była identyfikacja sprawców napaści.

