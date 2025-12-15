"Napluliście na mundury". Rząd kontra szef BBN

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

"Posiadać kolejny dowód na to, jak tajne służby przekazują dane wrażliwe patologicznym nienawistnikom - to jest spory uzysk" - napisał na platformie X szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi publikacji artykułu dotyczącego leków, które przyjmuje. Na wpis polityka zareagował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Dwóch mężczyzn w garniturach stojących w oficjalnych wnętrzach, jeden w okularach z czerwonym krawatem, drugi trzymający telefon komórkowy.
Szef BBN Sławomir Cenckiewicz i rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek DobrzyńskiAnita Walczewska/Paweł WodzińskiEast News

  • Szef BBN Sławomir Cenckiewicz odniósł się do zapowiedzi artykułu poświęconego lekom, których przyjmowanie miał zataić
  • Paweł Szefernaker z gabinetu prezydenta ostrzega, że publikacja danych z tajnych dokumentów to zamach na fundamenty państwa.
  • Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych odpiera zarzuty, zapewniając o legalności działań służb i apeluje do szefa BBN o spokój.
Dziennikarze "Gazety Wyborczej" poinformowali, że poznali nazwę leków, których przyjmowanie Sławomir Cenckiewicz miał zataić przed służbami w ankiecie bezpieczeństwa. Tekst na temat ma ujrzeć światło dzienne w poniedziałek. Do zapowiedzi publikacji artykułu odniósł się sam zainteresowany.

"Pamiętajcie, pójdziecie do lekarza, wykupicie receptę i nie daj Bóg macie konserwatywne poglądy - opiszą to w gazecie" - stwierdził.

"Prawda zwycięży" - dodał na koniec.

Szefernaker: To uderzenie w fundamenty polskiego państwa

Do zapowiedzi gazety odniósł się również szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Stwierdził, że ujawnienie tajnych dokumentów to "uderzenie w fundamenty polskiego państwa".

"Ujawnienie informacji z tajnych dokumentów teczki osobowej ministra to nie tylko uderzenie w politycznych przeciwników, ale w fundamenty polskiego państwa. Wszyscy wykorzystujący informacje niejawne jako narzędzie gry politycznej odpowiedzą za to" - napisał w mediach społecznościowych polityk.

    Dobrzyński do Cenckiewicza: Napluliście na mundury

    Do wpisu Cenckiewicza odniósł się Jacek Dobrzyński. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zaapelował do Cenckiewicza o "spokój". Zapewnił też, że polskie służby nie przekazują żadnych tajnych informacji.

    "Polskie służby działają na podstawie obowiązujących przepisów, w ich granicach i przestrzegając zasad prawa. Nikomu nie przekazują żadnych niejawnych informacji" - czytamy w poście Dobrzyńskiego.

    Rzecznik zaapelował też o zaprzestanie "nocnego bombardowania służb kłamstwami i oszczerstwami".

    "W ciągu ostatnich tygodni już wystarczająco napluliście na mundury funkcjonariuszy, publicznie ich upokarzając" - podsumował polityk.

