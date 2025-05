Podczas swojej wizyty w Kędzierzynie-Koźlu Rafał Trzaskowski nawiązał do barw flagi RP, symbolizujących m.in. odwagę i czystość. Jak mówił, tylko wtedy jesteśmy silni, gdy te dwie "drogie dla nas wartości ze sobą współistnieją".

Słowa kandydata KO na prezydenta można odebrać jako aluzję do sprawy drugiego mieszkania Karola Nawrockiego , któremu politycy koalicji rządzącej zarzucają kłamstwo i wykorzystanie starszego mężczyzny celem wzbogacenia się.

- W momencie, kiedy obserwujemy to, co się dzieje w tych ostatnich dniach... Tak, prezydent RP powinien być osobą, która będzie niezależna, będzie działać ponad podziałami, ale musi być również osobą uczciwą i bezinteresowną. I o tym właśnie, o trosce, o empatii warto dzisiaj mówić, dlatego, że bez troski i empatii, bez wartości polityka staje się po prostu czystym cynizmem, a my nie chcemy cynicznych polityków, którzy jedno mówią, a drugie robią - dodał.