Na początku obraz z wnioskiem formalnym zgłosił się Borys Budka, PO. Wnioskował o przerwę do godz. 12. "dla pana premiera Morawieckiego, by uchylił skandaliczne rozporządzenie, które obowiązuje od 1 stycznia tego roku". - Wyobraźcie sobie państwo, że Polakom zafundowali rekordowe podwyżki, a dla siebie nielimitowane podwyżki w KPRM. Panie premierze, czy ma pan jakieś granice obłudy? - pytał Budka. - Panie prezesie Kaczyński, pan tu podobno rządzi, niech pan coś zrobi wreszcie dla ludzi - mówił.



Po nim glos zabrał Michał Dworczyk z PiS. - Że pan kłamie, przyzwyczailiśmy się, panie przewodniczący. Ale niech pan zachowa chociaż odrobinę wiarygodności. Rozporządzenie, które pan pokazuje, pozwala dać dodatki osobom, które zarabiają 3 tys. zł brutto. w swoim cynizmie, panie Budka, niech pan jakąkolwiek wiarygodność zachowuje - mówił.



Posłowie w głosowaniu nie zgodzili się na przerwę.



Marcelina Zawisza z Lewicy wnosiła o zajęcie się projektem jej ugrupowania o obowiązkowych szczepieniach przeciw COVID-19. - Ile ludzi ma jeszcze umrzeć zanim weźmiecie się do pracy i znajdziecie w sobie odwagę - pytała z mównicy sejmowej.



Posłowie następnie głosowali nad wnioskiem o odroczenie posiedzenia. Nie zgodzili się na to.



Następnie głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL. - Wnioskuję o poszerzenie porządku obrad na temat tego bałaganu, który od początku roku towarzyszy polskim pracownikom i przedsiębiorcom (...). Pan premier powinien przeprosić za ten bajzel, który stworzyliście - mówił szef ludowców. - Mówicie, że wszystko jest okej, a my możemy wam pokazać tysiące mejli, od nauczycieli, służb mundurowych, w tym weteranów z Afganistanu, samotnych rodziców - wyliczał polityk.



Robert Kwiatkowski z PPS domagał się informacji od ministra spraw zagranicznych w związku z przewodnictwem Polski w OBWE. Jak mówił, sprawą tego rządu mamy fatalne relacje z UE i USA i "żadne relacje" z Rosją. Marszałek Sejmu uznała, że wniosek Kwiatkowskiego nie jest wnioskiem formalnym i poddano go pod głosowanie.



Michał Gramatyka z Polski 2050 pytał o zasady refundacji poniesionych przez pracodawców kosztów w związku ze zmianami podatkowymi. Domagał się przeprosin od Morawieckiego.





Tarcza antyinflacyjna 2.0

Tarcza antyinflacyjna 2.0, czyli formalnie poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakłada obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc. Zmiany te zapowiedział w rozmowie z Interią premier Mateusz Morawiecki. - Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy - powiedział szef rządu w rozmowie z Piotrem Witwickim i Pawłem Czuryłą. Cena gazu LPG ma spaść o ok. 40 groszy na litrze.

Ponadto, tarcza zakłada obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc., co - zdaniem Kancelarii Premiera - doprowadzi do oszczędności gospodarstwa średnio 45 zł miesięcznie.

Zgodnie z tzw. tarczą antyinflacyjną 2.0 obniżony zostanie VAT na media: - na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); - na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.).

Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.

Zmiany podatków mają być wprowadzone na pół roku. Czy może zostać przedłużona? "To wszystko zależy jaki będzie stopień inflacji, bo jeżeli faktycznie inflacja by się utrzymywała nadal na takim poziomie, który jest niebezpieczny z punktu widzenia poziomu cen, to my faktycznie jesteśmy gotowi do tego, żeby obniżenie podatków na jakimś konkretnym poziomie pozostawić" - mówił w rozmowie z WP rzecznik rządu Piotr Müller.



Drugie czytanie projektu ustawy ws. tarczy antyinflacyjnej zaplanowano na czwartek.

