Realizowany w ostatnich dniach maja i na początku czerwca - jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego - sondaż zaufania do polityków, jak zauważa w komunikacie CBOS, nie przyniósł większych zmian w czołówce tego rankingu.

Nowy ranking zaufania. Liderzy Trzeciej Drogi umocnili swój wynik

W porównaniu do analogicznego badania z kwietnia zaufanie do Szymona Hołowni wzrosło o jeden punkt procentowy, do Władysława Kosiniaka Kamysza o dwa punkty, a do Rafała Trzaskowskiego również o jeden. Marszałkowi Sejmu nie ufa 31 proc. badanych, wicepremierowi 25 proc., a prezydentowi Warszawy - 34 proc.