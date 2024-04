W porównaniu do analogicznego badania z marca zaufanie do Andrzeja Dudy spadło o 2 punkty procentowe. Miesiąc temu, prezydentowi Dudzie ufało 50 proc., obecnie jest to 48 proc., co plasuje go na trzecim miejscu ex aequo z prezydentem Warszawy, wiceprzewodniczącym PO Rafałem Trzaskowskim. Wobec Dudy nieufność deklaruje 40 proc., zaś w przypadku Trzaskowskiego - 33 proc. W marcowym badaniu Andrzej Duda plasował się na pierwszym miejscu rankingu.

