Według najnowszego sondażu, badającego zaufanie społeczne do polityków, największą sympatią ankietowanych cieszą się ex aequo Szymon Hołownia i Andrzej Duda (po 50 proc. pozytywnych wskazań).

Niemniej to Andrzej Duda ma więcej powodów do radości - względem zestawienia z lutego ufność do głowy państwa wzrosła o 6 pkt proc. i o tyle samo zmalał odsetek nieufności. Z kolei w ciągu miesiąca Szymon Hołownia zaliczył 11 pkt proc. spadku pozytywnych wskazań, notując jednocześnie 8 pkt proc. wzrostu stopnia nieufności.