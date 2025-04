- Sumy. Do tej pory wiadomo, że zginęły 34 osoby. Składam kondolencje wszystkim rodzinom i przyjaciołom. To były dwie rosyjskie rakiety balistyczne. Pierwsza trafiła w budynek - jeden z budynków uniwersyteckich. Druga eksplodowała tuż nad ulicą. Rannych zostało 117 osób, w tym dzieci, wśród nich dziewczynka urodzona w 2025 roku - powiedział ukraiński przywódca.

Zełenski zaznaczył, że do uderzenia doszło w samym centrum miasta i to w Niedzielę Palmową. - Tylko absolutnie podły plugawiec mógł to zrobić - podkreślił.