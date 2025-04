W środowym wypadku zginęło rodzeństwo, które jechało do szkoły bryczką ciągniętą przez konia. Do zdarzenia doszło w małej miejscowości Bremen w amerykańskim stanie Indiana .

"The New York Post" podał, że 17-letni kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejsce wypadku natychmiast wezwano służby ratownicze , śmigłowiec oraz specjalistów od rekonstrukcji wypadków.

Okoliczni mieszkańcy przekonują, że dzieci często jeżdżą bryczkami do szkoły, zabierając po drodze innych uczniów. Dzieje się tak pomimo licznych incydentów drogowych pomiędzy powozami i autami.

USA. Fatalny wypadek w drodze do szkoły. Dzieci należały do grupy amiszów

Społeczność religijna amiszów licznie zamieszkuje stan Indiana. Żyje tam aż 63 tys. takich osób, a populacja ciągle rośnie. Amisze żyją w odizolowanych wspólnotach, które stronią od nowoczesnej techniki , dlatego nie używają samochodów. Co więcej, często stawiają swoje zasady ponad obowiązujące prawo stanowe lub federalne.

Dlaczego bryczkę prowadziły dzieci, z których najstarsze miało 13 lat? "W Indianie nie ma ograniczeń wiekowych w prowadzeniu tradycyjnego środka transportu" - podał "The New York Times".

Uniwersytet Purdue z Indiany przed kilkoma laty wydał ostrzeżenie: "W porównaniu do wypadków samochodowych kolizje te (z udziałem powozów - red.) skutkują nieproporcjonalnie dużą liczbą ofiar śmiertelnych". Takie wnioski wyciągnięto z badania w 2021 roku. Wychodzi na to, że od tego czasu nie doszło do żadnego przełomu.