- Przed nami wybory i to wszystko, co było złe przez osiem lat może wrócić. Mówimy wprost, że głosowanie na Nawrockiego to głosowanie m.in. za ułaskawieniem m.in. (Marcina) Romanowskiego. Widzieliśmy, co się działo przez ostatnie miesiące. Gdyby nie pan prezydent (Andrzej) Duda, to panowie (Mariusz) Kamiński i (Maciej) Wąsik siedzieliby dzisiaj w więzieniu, a nie w PE. Tych, którzy mają zarzuty i mogą mieć w najbliższym czasie łącznie z samym Jarosławem Kaczyńskim (sprawa dwóch wież - red.) jest bardzo wielu - powiedział Joński.