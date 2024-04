Donald Tusk odniósł się do wyników rankingu na Facebooku.

"Wystarczyło trochę zachorować... A tak serio, to jest mi bardzo miło, że po tylu latach hejtu organizowanego przez państwo PiS udało mi się odzyskać wasze zaufanie. To bardzo motywujące i jeszcze bardziej zobowiązujące. Dziękuję!" - czytamy we wpisie szefa rządu.