Sondaż oceniający zaufanie Polaków do polityków przeprowadziła pracownia IBRIS na zlecenie Onetu. Najnowsze dane pokazują, że w porównaniu z kwietniowymi pomiarami doszło do zmian na podium.

Andrzej Duda zostaje liderem. Zaufanie Polaków zdobył poprzez otrzymanie 44,1 proc. głosów. Jest to o 1,9 pp. więcej w porównaniu z kwietniowym pomiarem. Negatywne zdanie o prezydencie ma natomiast 28,1 proc. a neutralny stosunek ma 15,2 proc. głosujących. Prezydent po raz ostatni liderem rankingu zaufania był we wrześniu ubiegłego roku. Reklama

Drugie miejsce na podium z wynikiem 3,7 proc. zaufania zajął Donald Tusk. (20 proc. zdecydowanie, 23,7 proc. raczej). Jest to spadek z ubiegłego miesiąca o 1,3 pp. Premierowi nie uda 48,9 proc. badanych a neutralność do polityka zgłosiło 7 proc. badanych.

Trzecie miejsce na podium zajął Szymon Hołownia, na którego głos oddało 43 proc. badanych. (12,9 proc. zdecydowanie ufa, 30,1 proc. raczej ufa). W porównaniu do kwietniowego sondażu zaufanie do Marszałka Sejmu spadło o 1,5 pp.. Hołownię negatywnie oceniło 38 proc. uczestników sondażu a obojętny pozostaje dla 14,2 proc. osób.

Sondaż IBRIS. Czołowa dziesiątka zaufanych polityków

W sondażu zaraz pod podium widzimy Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wicepremier i minister obrony otrzymał 40,1 proc. głosów na "tak".

Następny na liście znajduje się Rafał Trzaskowski. Uzyskał on jednak swój najgorszy od czerwca ubiegłego roku wynik. Teraz udało mu się zdobyć zaufanie 35,7 proc. badanych. To o 7,7 pp. mniej. Spadek zaufania wśród Polaków może być spowodowany ostatnią decyzją prezydenta Warszawy o usuwaniu krzyży z miejskich urzędów. Reklama

Najnowszy sondaż IBRIS. Wytypowano antylidera

W sondażu zauważalny jest także duży spadek zaufania niektórych polityków. Wśród nich jest chociażby wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Polityk otrzymał 25,9 proc. (-7,4 pp). To także minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z wynikiem 24,5 proc. (-4,5 pp.). 40 proc. badanych stwierdziło, że nie zna tych polityków.

Ostatnie miejsce na liście należy do Jacka Kurskiego. Byłemu prezesowi TVP ufa jedynie 9,8 proc. badanych. Jednocześnie brak zaufania do polityka zadeklarowało 67,4 proc. osób, co sprawia, że jest to najgorszy wynik w zestawieniu.

Źródło: Onet.pl

